एटीएम को कटर से काटा, ले जाते इससे पहले 'विसल' बजाकर दौड़ा होमगार्ड तो भागे बदमाश

चित्तौड़गढ़ सदर थाने के एएसआई जगवीर सिंह ने बताया कि उदयपुर मार्ग पर सेंती इलाके में एक्सिस बैंक का एटीएम है. मंगलवार रात करीब 2 बजे अज्ञात बदमाशों ने कटर से एटीएम काटा तो सायरन बजा. इसे सुन कुछ दूर गश्त कर रहा होमगार्ड जवान शंभू व्यास मौके पर पहुंचा. उसे एटीएम के बाहर एक कार खड़ी दिखी तो मामला संदिग्ध लगा. ऐसे में वह विसल बजाते हुए एटीएम की ओर दौड़ा. मौके पर कार में एक तथा एटीएम के अंदर तीन बदमाश थे. होमगार्ड की आवाज सुन बदमाश भाग छूटे.

चित्तौड़गढ़: जिला मुख्यालय पर सदर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एटीएम से लूट की वारदात होमगार्ड की सजगता के चलते विफल हो गई. कार में आए अज्ञात बदमाशों ने कटर से एटीएम काट दिया था, लेकिन सायरन सुनकर मौके पर पहुंचा होमगार्ड 'विसल' बजाते दौड़ा तो बदमाश खाली हाथ भागने को मजबूर हो गए. जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. कटर से काटने के दौरान एटीएम में आग भी लग गई, जिसे दमकल बुलाकर बुझाया गया. फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया कि एटीएम में कितनी राशि थी. सदर थाना पुलिस बैंक प्रबंधन की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

एटीएम में आग : जानकारी मिलने पर चित्तौड़गढ़ के पुलिस उपाधीक्षक बृजेशसिंह, प्रशिक्षु डिप्टी मनीष, थाना इंचार्ज सदर समेत पुलिस जाप्ता पहुंचा. एटीएम कटर से काटा गया था. ऐसे में एटीएम में आग लगकर धुंआ निकल रहा था. तत्काल दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया. एटीएम में वारदात की बैंक को सूचना दी. बैंक प्रबंधन की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी. मौके से फरार कार सवार की तलाश के लिए जिले में नाकाबंदी कराई है.

पहले लगा एंबुलेंस होगी, लगातार आवाज से संदेह: इस बीच, होमगार्ड शंभू व्यास ने बताया कि रात को उसकी ड्यूटी विधायक सुरेश धाकड़ के आवास वाली गली में थी. उदयपुर मुख्य मार्ग पर जिला चिकित्सालय है. ऐसे में रात को भी एंबुलेंस निकलती रहती है. रात करीब 2.10 बजे सायरन सुनाई दी तो लगा कि एंबुलेंस निकली होगी, लेकिन लगातार आवाज आई तो संदेह हुआ की मुख्य मार्ग पर तीन से चार बैंक है, जहां कोई वारदात हो रही होगी. ऐसे में गली से निकल मुख्य मार्ग पर आया तो देखा कि एक्सिस बैंक एटीएम के सामने कार खड़ी थी. पास में एक व्यक्ति था, जिसके हाथ में कटर दिखा. इससे एटीएम लूट का संदेह हुआ. माजरा समझते ही विसल बजाते दौड़कर मौके पर पहुंचा तो बदमाश भाग गए. इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी.

एटीएम के आगे लूटेरे (ETV Bharat Chittorgarh)

मात्र 10 फीट का फासला: होमगार्ड शंभू व्यास ने बताया कि रात को चेकिंग के लिए प्रशिक्षु डिप्टी आए थे. उन्होंने उसे कॉल किया था. चेकिंग के बाद चले गए. इसके आधे से एक घंटे बाद सायरन सुनाई दिया. वारदात का पता चला तो दौड़ कर मौके पर पहुंचा लेकिन बदमाश भागने में सफल रहे. इनसे मात्र 10 फीट दूर रह गया था. होमगार्ड ने तत्काल प्रशिक्षु डिप्टी को सूचना दी.

डिप्टी ने दिया इनाम: एटीएम को लूट से बचाने पर पुलिस अधिकारियों ने होमगार्ड की पीठ थपथपाई. डिप्टी बृजेश सिंह ने होमगार्ड को 500 रुपए का इनाम भी दिया. इधर, जानकारी मिली कि एक्सिस बैंक के सामने भी एक व्यक्ति था, जो वारदात का वीडियो बना रहा था. ऐसे में होमगार्ड के मौके पर पहुंचने और बदमाशों के भागने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.