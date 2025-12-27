दिल्ली के उत्तम नगर में बनेगा अटल गार्डन, स्थापित की जाएगी 12 फीट ऊंची प्रतिमा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में नजफगढ़ नाले के किनारे विकसित किए जाने वाले अटल गार्डन का शिलान्यास किया है.
नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में अटल गार्डन तैयार किया जाएगा. शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में नजफगढ़ नाले के किनारे विकसित किए जाने वाले अटल गार्डन का शिलान्यास किया है. सरकार का मानना है कि घनी आबादी के बीच आकार लेता यह गार्डन शहर की सांसों में हरियाली घोलेगा, प्रदूषण के बोझ को हल्का करेगा और नागरिकों को अत्याधुनिक जन सुविधाओं के साथ सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थान प्रदान करेगा. गार्डन में एम्फीथिएटर का निर्माण भी किया जाएगा. गार्डन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीकी 12 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी और यहां पर देसी प्रजातियों के पेड़ लगाए जाएंगे, जो पर्यावरण के अनुकूल होंगे.
अटल गार्डन का शिलान्यास
अटल गार्डन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों के लिए एक व्यापक और आधुनिक सामुदायिक स्थान प्रदान करना है. इसके तहत दो छठ घाट का विकास किया जाएगा. मनोरंजन और खेल सुविधाओं में 200 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक एम्फीथिएटर, ओपन जिम, एक फूड कोर्ट आदि शामिल होंगे. पर्यावरण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए लगभग 50 एकड़ क्षेत्र को घास से हरा-भरा किया जाएगा, जिसमें अमलताश, नीम, सिरस, गुलमोहर, और आम जैसे विभिन्न प्रकार के कुल 6,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे. इसके अतिरिक्त एक पैदल पथ, सार्वजनिक मंच, सार्वजनिक शौचालय और सुरक्षा गार्ड कक्षों का भी निर्माण किया जाएगा.
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग इस अटल गार्डन को तैयार करेगा. यह पार्क क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए एक सार्वजनिक सुविधा के रूप में विकसित होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ऐसे बड़े, सुव्यवस्थित और बहुउद्देशीय सार्वजनिक स्थलों की अत्यंत आवश्यकता है, जहां परिवार, बच्चे, युवा और बुजुर्ग एक साथ समय बिता सकें, सुकून के पल पा सकें और स्वस्थ जीवनशैली को अपना सकें. उन्होंने कहा कि यह गार्डन क्षेत्र के लिए ‘लाइफलाइन’ बनेगा, जहां बच्चों के लिए झूले, युवाओं के लिए ओपन जिम, बुजुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था तथा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए मंच उपलब्ध होंगे.
अटल गार्डन को समय पर पूरा करने का निर्देश
पिछले दिनों दिल्ली सरकार के आला अधिकारियों के साथ नजफगढ़ नाले के निरीक्षण पर आईं मुख्यमंत्री ने यहां पार्क बनाने के निर्देश दिए थे. उन्होंने बताया कि नजफगढ़ नाला यमुना नदी में गिरने वाले सबसे बड़े नालों में से एक है. पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान जल एवं सीवरेज व्यवस्थाओं की उपेक्षा के कारण इस नाले की स्थिति लगातार खराब होती चली गई, जिसे देखते हुए वर्तमान सरकार ने नजफगढ़ नाले के उपचार और सुधार का संकल्प लिया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि उसी दिन मौके पर अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर इस क्षेत्र में एक बड़े, सुंदर और उपयोगी पार्क के निर्माण तथा नाले के दोनों ओर सड़क निर्माण का निर्णय लिया गया. यह सड़क कई क्षेत्रों को जोड़ने का एक प्रमुख माध्यम बनेगी. इसके अतिरिक्त, उत्तम नगर से द्वारका मोड़ तक मेट्रो स्टेशन के नीचे सेंट्रल वर्ज का भी काम शुरू किया गया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अटल गार्डन का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए और इसे जल्द से जल्द लोगों की अपेक्षाओं से भी अधिक सुंदर एवं उपयोगी रूप में तैयार कर जनता को समर्पित किया जाए.
पार्क में होंगी ये सुविधाएं
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बताया कि पिछले वर्षों में उत्तम नगर में पूर्व की सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण विकास कार्य नहीं किया गया. उपलब्ध भूमि पर लगातार अतिक्रमण होता रहा, जबकि स्थानीय नागरिक लंबे समय से एक सुविकसित सार्वजनिक पार्क की मांग कर रहे थे. उन्होंने बताया कि अगले चार महीनों के भीतर यह क्षेत्र एक प्रमुख मनोरंजन और दर्शनीय स्थल में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें छठ घाटों, विकसित जलाशय, आधुनिक पैदल मार्ग, हरित क्षेत्र, एम्फीथिएटर, खेल सुविधाएं, ओपन जिम, फूड कोर्ट, सार्वजनिक सुविधाएं और व्यापक वृक्षारोपण शामिल होंगे.
