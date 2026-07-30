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लखनऊ के नेहरू एन्क्लेव में बनेगा सेना का वाॅर म्यूजियम और कन्वेंशन सेंटर, 125 करोड़ रुपये की लागत से होगा निर्माण

लखनऊ : गोमती नगर के नेहरू एन्क्लेव में सेना का वाॅर म्यूजियम व विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर बनेगा. इससे लखनऊ को रक्षा विरासत, सैन्य इतिहास व पर्यटन क्षेत्र में नयी पहचान मिलेगी. शहर आधुनिक सम्मेलन सुविधाओं का प्रमुख केन्द्र भी बनेगा. परियोजना का विकास लगभग 125 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव तैयार कराया है. जिसके तहत परियोजना के निर्माण के लिए सेना अपने भौतिक कब्जे वाली 33.97 एकड़ भूमि एलडीए को हस्तांतरित करेगी. इसमें 12.87 एकड़ क्षेत्रफल में एलडीए वाॅर म्यूजियम व कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराएगा, जबकि 14 एकड़ भूमि ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित की जाएगी.

शेष 7.10 एकड़ भूमि पर व्यावसायिक एवं मिश्रित उपयोग के भूखण्ड नियोजित किये जाएंगे, जिसे बेचकर वाॅर म्यूजियम व कन्वेंशन सेंटर के निर्माण का खर्च निकाला जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को इस सम्बंध में शासन में बैठक की गई, जिसमें प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया.

प्रस्ताव के मुताबिक, सेना से औपचारिक सहमति मिलने के दो वर्ष के अंदर एलडीए वाॅर म्यूजियम एवं कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराएगा. लगभग 125 करोड़ की लागत से परियोजना पूर्ण होने पर परिसर का संचालन भी प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा. वाॅर म्यूजियम में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के गौरवशाली इतिहास को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा.