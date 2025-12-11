पिलानी में सेना के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बीईटी परिसर में सुरक्षित उतारा
पिलानी में सेना के हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए बीईटी हेलिपैड पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की.
Published : December 11, 2025 at 6:02 PM IST
पिलानी (झुंझनू): गुरुवार दोपहर जयपुर की ओर जा रहे भारतीय सेना के एक हेलिकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ जाने के कारण पायलट को पिलानी स्थित बीईटी (Birla Education Trust) के हेलिपैड पर आपात लैंडिंग करानी पड़ी. हेलिकॉप्टर में सवार सभी जवान पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ.
जानकारी के अनुसार, हेलिकॉप्टर पिलानी के ऊपर से गुजर रहा था तभी उसमें तकनीकी खराबी आ गई. पायलट ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए पास ही सुरक्षित जगह बीईटी हेलिपैड को चुना और सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए सफलतापूर्वक लैंडिंग की. इससे किसी बड़े हादसे की आशंका टल गई.
सेना ने साझा नहीं की जानकारी: घटना की सूचना मिलते ही बीईटी के निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस.एस. नायर तुरंत मौके पर पहुंचे और हेलिकॉप्टर में मौजूद जवानों से बातचीत कर पूरी स्थिति की जानकारी ली. हालांकि सेना के जवानों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए घटना के बारे में अधिक जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया. साथ ही सेना की ओर से इसकी सूचना नागरिक उड्डयन विभाग को भी दे दी गई.
सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी तत्परता से मौके पर पहुंचा और हेलिपैड के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. हेलिकॉप्टर करीब 25 मिनट तक हेलिपैड पर खड़ा रहा. इस दौरान सेना की तकनीकी टीम ने हेलिकॉप्टर की जांच की, खराबी दूर की और उसके बाद हेलिकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भर ली. स्थानीय लोगों और कॉलेज परिसर में मौजूद छात्र-छात्राओं में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग और त्वरित कार्रवाई के कारण स्थिति जल्द सामान्य हो गई.