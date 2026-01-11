ETV Bharat / state

नूंह में मामूली कहासुनी में मर्डर, लाठी-डंडों से बेरहमी से मारा, पुलिस ने की शांति बनाए रखने की अपील

नूंह के पुन्हाना में मामूली विवाद के दौरान मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई.

punhana murder case
कहासुनी में हत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 11, 2026 at 9:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंहः हरियाणा के नूंह जिले के पुन्हाना शहर के वार्ड नंबर 10 में एक मामूली सी कहासुनी खूनी झगड़े में तब्दील हो गई है. विवाद के दौरान गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई. जबकि कई अन्य घायल है.

कैसे हुआ विवादः मृतक के बड़े भाई वाहिद ने बताया कि विवाद एक नाबालिग लड़के सोहिल की दुकान पर सामान खरीदने से हुई, जहां अनिल नामक युवक से उसकी मामूली कहासुनी हो गई. दोनों के बीच मारपीट की नौबत आई, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत करा दिया. लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ.

नूंह में मामूली कहासुनी में हत्या (Etv Bharat)

पीजीआई में इलाज के दौरान मौतः बाद में दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप बढ़ गया और तनाव चरम पर पहुंच गया. एक पक्ष के कई लोग जुले खां के घर पहुंचे, जहां लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की गई. इस हमले में परिवार के कई सदस्य घायल हो गए, जिनमें जुले खां की हालत सबसे गंभीर थी. उसे तत्काल इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृतक के बेटे के बयान पर मामला दर्जः मामले में दोनों पक्षों ने पुन्हाना सिटी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन फिलहाल पुलिस ने मृतक जुले खां के बेटे शहजादा के बयान पर आठ नामजद आरोपियों सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. जांच शुरू हो चुकी है. पुलिस ने मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से छानबीन करने का भरोसा दिलाया है.

पुलिस ने क्षेत्र में शांति की अपील कीः ये मामला दो अलग-अलग समुदाय से जुड़ा है. इसलिए पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है. लोगों से अफवाहों से बचने और कानून-व्यवस्था में सहयोग करने का आग्रह किया गया है. जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोग शांति की अपील कर रहे हैं ताकि मामला और न बिगड़े. स्थिति पर पुलिस की पैनी नजर है.

ये भी पढ़ें-पुलिस को देख नूंह में हत्या के 2 आरोपी ने तालाब में लगाई छलांग, हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद गिरफ्तार

TAGGED:

नूंह में हत्या
MURDER IN NUH
NUH NEWS
PUNHANA NEWS
NUH PUNHANA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.