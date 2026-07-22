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मध्यप्रदेश के भक्त ने श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में चढ़ाई 11 किलो चांदी, नाम बताने से इनकार

चित्तौड़गढ़: जिले के मंडफिया स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ कृष्ण धाम में आस्था और अनोखे चढ़ावों का सिलसिला जारी है. मध्यप्रदेश से आए एक श्रद्धालु ने मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान के चरणों में 11 किलो चांदी अर्पित की. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालु का स्वागत कर सांवलिया सेठ का प्रसाद भेंट किया.

श्री सांवलिया मंदिर प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि एक भक्त बुधवार को राजभोग आरती के दौरान मंदिर आया. यहां मंदिर कार्यालय पहुंच कर भगवान सांवलिया सेठ के चरणों में 11 किलो 400 ग्राम चांदी की सिल्लियां चढ़ाई. खास बात रही कि इतनी बड़ी मात्रा में चांदी देने वाले भक्त ने अपनी पहचान उजागर नहीं की. आमतौर पर बड़े चढ़ावे के बाद लोग प्रचार कराते हैं, लेकिन इस श्रद्धालु ने पूरी तरह गुमनाम रहकर सांवलिया सेठ के प्रति कृतज्ञता जताई. मंदिर में भक्त का यह निष्काम भाव श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा. श्रीसांवलिया सेठ मंदिर राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है.

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