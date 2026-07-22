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मध्यप्रदेश के भक्त ने श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में चढ़ाई 11 किलो चांदी, नाम बताने से इनकार

इतनी बड़ी मात्रा में चांदी की सिल्लियां चढ़ाने वाले भक्त ने अपनी पहचान उजागर नहीं की.

Silver bars offered at the Shri Sanwaliyaji Temple.
श्रीसांवलियाजी मंदिर में भेंट की चांदी की सिल्लियां (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 4:00 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले के मंडफिया स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ कृष्ण धाम में आस्था और अनोखे चढ़ावों का सिलसिला जारी है. मध्यप्रदेश से आए एक श्रद्धालु ने मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान के चरणों में 11 किलो चांदी अर्पित की. मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालु का स्वागत कर सांवलिया सेठ का प्रसाद भेंट किया.

श्री सांवलिया मंदिर प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि एक भक्त बुधवार को राजभोग आरती के दौरान मंदिर आया. यहां मंदिर कार्यालय पहुंच कर भगवान सांवलिया सेठ के चरणों में 11 किलो 400 ग्राम चांदी की सिल्लियां चढ़ाई. खास बात रही कि इतनी बड़ी मात्रा में चांदी देने वाले भक्त ने अपनी पहचान उजागर नहीं की. आमतौर पर बड़े चढ़ावे के बाद लोग प्रचार कराते हैं, लेकिन इस श्रद्धालु ने पूरी तरह गुमनाम रहकर सांवलिया सेठ के प्रति कृतज्ञता जताई. मंदिर में भक्त का यह निष्काम भाव श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय रहा. श्रीसांवलिया सेठ मंदिर राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है.

पढ़ें: अनूठी श्रद्धा: श्रीसांवलिया सेठ का 'आधार कार्ड' तैयार, जानिए क्या है खासियत

मान्यता है कि सांवलिया सेठ के दरबार में सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है. मनोकामना पूरी होने पर भक्त श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सोने-चांदी के आभूषण, नकदी, गुप्त दान, अनोखी वेशभूषा और कलाकृतियां चढ़ावे के रूप में अर्पित करते हैं. श्रद्धालु भगवान को अपने बिजनेस में पार्टनर भी बनाते हैं. मंदिर में समय-समय पर बड़े दान और अनोखा चढ़ावा आता है. मंदिर प्रशासन ने चांदी भेंट करने वाले श्रद्धालु का उपरणा ओढ़ा सम्मानित किया. श्रीसांवलिया सेठ का प्रसाद भी भेंट किया.

पढ़ें:सांवलिया सेठ मंदिर की दीवारों पर भक्त लिख रहे 'आस्था की अर्जियां,' प्रशासन की अपील, 'कॉरिडोर गंदा ना करें'

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SHRI SANWALIA SETH TEMPLE CHITTOR
DEVOTEE FROM MP OFFERED SILVER
11 KG OF SILVER OFFERED TO DEITY
DEVOTEE DID NOT REVEAL IDENTITY
UNIQUE FAITH IN SHRI SANWALIA SETH

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