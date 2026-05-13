ममता शर्मसार: मां ने उजाड़ी अपनी ही गोद! 6 साल के बेटे की हत्या कर खुद को भी किया जख्मी, हालत नाजुक
घटना की वजह पारिवारिक कलह बताया जा रहा है, घायल मां को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 4:23 PM IST
बस्ती : जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदी गांव में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक घर के भीतर से आ रही चीख-पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने कमरे के अंदर मासूम का शव और मां को मरणासन्न स्थिति में देखा. 6 वर्षीय बालक की मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया है. वहीं, घायल मां को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. घटना की वजह पारिवारिक कलह बताया जा रहा है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हरदी गांव निवासी संदीप सिंह की पत्नी कीर्ति सिंह अपने 6 वर्षीय पुत्र प्रभव सिंह के साथ घर पर थी. बताया जा रहा है कि सुबह किसी बात को लेकर कीर्ति का अपनी सास से विवाद हुआ था. विवाद के बाद कीर्ति ने अपने बेटे के साथ खुद को कमरे के भीतर बंद कर लिया. कुछ देर बाद कमरे से तेज चीखें सुनाई देने लगीं. शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए.
शव के पास बदहवास हालत में पड़ी थी मां
कमरे के भीतर मासूम प्रभव का निष्प्राण शरीर पड़ा हुआ था और कीर्ति गंभीर रूप से घायल होकर तड़प रही थी. वह अपने बेटे के शव के पास ही बदहवास हालत में पड़ी चीख रही थी. ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. कीर्ति ने गुस्से में आकर अपने ही बच्चे की काल बन गई और बेरहमी से उसकी हत्या कर डाली. कीर्ति को पछतावा तब हुआ जब उसने देखा कि उसके बेटे की मौत हो गई है, तो उसने खुद भी अपना गला काट लिया और आत्महत्या की कोशिश की.
सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी श्यामाकांत और थानाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. डायल 112 की मदद से घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है.
पारिवारिक कलह का लग रहा मामला
एएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक कलह से जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह आत्मघाती कदम है या इसके पीछे कोई और कारण है. साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी. मृत बच्चे का पिता लापता है, इसलिए शक की सुई फिलहाल पिता पर ही जा रही है.
परिजनों के अनुसार कीर्ति और उसकी सास के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी. बुधवार सुबह भी विवाद काफी बढ़ गया था, जिसके बाद कीर्ति ने यह खौफनाक कदम उठाया. फिलहाल पुलिस गांव के लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रही है.
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