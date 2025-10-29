सेंट्रल जेल में कैदी के पास मिला फोन, मामला दर्ज, पहले भी मिले थे मोबाइल
जयपुर की सेंट्रल जेल में एक बंदी के पास से एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ है. इससे एक दिन पहले भी दो की-पैड मोबाइल मिले थे.
Published : October 29, 2025 at 2:42 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली सेंट्रल जेल में एक बार फिर मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है. इस बार एक बंदी के पास एंड्रॉयड मोबाइल और सिम मिली है. इससे पहले भी कई बार जेल में की-पैड और एंड्रॉयड मोबाइल मिलने के मामले सामने आए हैं. अब एक बार फिर एंड्रॉयड फोन मिलने के बाद जेल प्रशासन की ओर से लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है.
लालकोठी थानाधिकारी प्रकाशराम ने बताया कि जेल प्रहरी निरंजन कुमार जाटव की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में अनुसंधान जारी है. जेल प्रहरी निरंजन कुमार जाटव ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जेल के वार्ड नंबर 2 में 28 अक्टूबर को सघन तलाशी अभियान चलाया गया. इस दौरान बैरक नंबर 3 में बंदी विष्णु सिंह उर्फ वल्लूराज के पास एंड्रॉयड मोबाइल और सिम मिली है. मामले की जांच हेड कांस्टेबल जुगल किशोर को सौंपी गई है.
पढ़ें: अब जेलों से नहीं जाएगी रंगदारी कॉल! राजस्थान की केंद्रीय जेलों में लगेंगे हाइटेक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम
एक दिन पहले मिले थे दो की-पैड मोबाइल: जेल में 27 अक्टूबर को भी दो की-पैड मोबाइल मिले थे. इस संबंध में जेल प्रहरी मनोहरलाल विश्नोई की रिपोर्ट पर लालकोठी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 27 अक्टूबर को वार्ड नंबर दो के बैरक नंबर दो में दो की-पैड मोबाइल मिले हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले की भी जांच जारी है.
पहले भी मिल चुके हैं जेल में मोबाइल: दो महीने (सितंबर और अक्टूबर) में जेल में मोबाइल मिलने के लगातार मामले सामने आए हैं. सितंबर महीने में जेल में मोबाइल मिलने के करीब 20 मामले सामने आए हैं. इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर एसीपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया है. यह एसआईटी जेल में मोबाइल मिलने के सभी मामलों की जांच में जुटी है.