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सदियों पुरानी पांडुलिपि: पेड़ की छाल पर कला, साहित्य और इतिहास का संगम; प्राकृतिक रंगों के साथ शब्दों में पिरोई विरासत

सदियों पुरानी पांडुलिपि ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: कला सिर्फ रंगों और लकीरों का मेल नहीं होती, बल्कि यह किसी समाज की जड़ों और इतिहास को सहेजने का सबसे खूबसूरत जरिया है. असम की सदियों पुरानी पांडुलिपि चित्रकला इसका एक जीवंत उदाहरण है, जिसमें पेड़ की छाल पर प्राकृतिक रंगों से अनूठी कहानियां उकेरी जाती हैं. इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में जुटे असम के कलाकार सुजीत दास इन दिनों कानपुर पहुंचे हैं, जहां छात्राओं को इस अनूठी कला की बारीकियां सिखा रहे हैं. इस खास रिपोर्ट में पढ़िए पांडुलिपि चित्रकला के बारे में सबकुछ...

सदियों पुरानी पांडुलिपि (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, कानपुर पहुंचे आर्टिस्ट सुजीत दास ने एक शिक्षण संस्थान में छात्र-छात्राओं को असम की सदियों पुरानी पांडुलिपि चित्रकला की जानकारी दी और उन्हें सिखाया भी. उन्होंने बताया कि इस कला में बेल का गोंद, पेड़ की छाल और पारंपरिक रंगों से इतिहास को कागज और छाल पर जीवंत किया जाता है. सुजीत दास का मानना है कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना जरूरी है, ताकि आधुनिकता के बीच हमारी पारंपरिक कलाएं और संस्कृति विलुप्त न हो जाए.

पांडुलिपि चित्रकला सिखाते हुए (Photo Credit; ETV Bharat) असम की पांडुलिपि चित्रकला क्या है ? यह हाथ से की जाने वाली बारीक चित्रकारी है. इसमें कागज की जगह 'सांचीपात' (अगर पेड़ की सूखी छाल) और तुलापात (सूती कागज) पर फूलों-पत्थरों से बने कुदरती रंगों से चित्र बनाए जाते हैं. इसे 15वीं–16वीं शताब्दी में संत श्रीमंत शंकरदेव के नव-वैष्णव आंदोलन और अहोम राजाओं के संरक्षण में विकसित किया गया था. चित्रा भागवत और हस्तिविद्यार्णव इसके प्रमुख सचित्र ग्रंथ हैं. माजुली की इस प्राचीन कला को जीआई टैग प्राप्त है. पांडुलिपि चित्रकला (Photo Credit; ETV Bharat) कहां से मिलते हैं प्राकृतिक रंग? असम के नौगांव निवासी सुजीत दास ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि असमिया पांडुलिपि चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. इनमें हेंगुल से लाल, हायताल से पीला, ढल माटी से सफेद और नील से नीला रंग तैयार किया जाता है. रंगों को बांधने के लिए बेल का गोंद इस्तेमाल होता है. वहीं, चित्र बनाने के लिए 'अगर पेड़' की छाल से तैयार 'साची पात' का उपयोग किया जाता है. पांडुलिपि चित्रकला (Photo Credit; ETV Bharat) एक ही माध्यम से कला, साहित्य और इतिहास इस कला में केवल चित्र नहीं बनाए जाते, बल्कि रामायण, महाभारत, भगवान विष्णु के दशावतार और वैष्णव परंपरा से जुड़ी कथाओं को भी चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है. पांडुलिपियों में साहित्य लिखने के साथ उसका चित्रांकन भी किया जाता है. यानी बच्चे एक ही माध्यम से कला, साहित्य और इतिहास को समझ सकते हैं. पांडुलिपि चित्रकला (Photo Credit; ETV Bharat) करीब 150 चित्रित पांडुलिपियां