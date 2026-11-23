सदियों पुरानी पांडुलिपि: पेड़ की छाल पर कला, साहित्य और इतिहास का संगम; प्राकृतिक रंगों के साथ शब्दों में पिरोई विरासत
मनीष चौहान के संपादन में दीपेंद्र द्विवेदी की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 2:42 PM IST
कानपुर: कला सिर्फ रंगों और लकीरों का मेल नहीं होती, बल्कि यह किसी समाज की जड़ों और इतिहास को सहेजने का सबसे खूबसूरत जरिया है. असम की सदियों पुरानी पांडुलिपि चित्रकला इसका एक जीवंत उदाहरण है, जिसमें पेड़ की छाल पर प्राकृतिक रंगों से अनूठी कहानियां उकेरी जाती हैं. इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में जुटे असम के कलाकार सुजीत दास इन दिनों कानपुर पहुंचे हैं, जहां छात्राओं को इस अनूठी कला की बारीकियां सिखा रहे हैं. इस खास रिपोर्ट में पढ़िए पांडुलिपि चित्रकला के बारे में सबकुछ...
दरअसल, कानपुर पहुंचे आर्टिस्ट सुजीत दास ने एक शिक्षण संस्थान में छात्र-छात्राओं को असम की सदियों पुरानी पांडुलिपि चित्रकला की जानकारी दी और उन्हें सिखाया भी. उन्होंने बताया कि इस कला में बेल का गोंद, पेड़ की छाल और पारंपरिक रंगों से इतिहास को कागज और छाल पर जीवंत किया जाता है. सुजीत दास का मानना है कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना जरूरी है, ताकि आधुनिकता के बीच हमारी पारंपरिक कलाएं और संस्कृति विलुप्त न हो जाए.
असम की पांडुलिपि चित्रकला क्या है ?
यह हाथ से की जाने वाली बारीक चित्रकारी है. इसमें कागज की जगह 'सांचीपात' (अगर पेड़ की सूखी छाल) और तुलापात (सूती कागज) पर फूलों-पत्थरों से बने कुदरती रंगों से चित्र बनाए जाते हैं. इसे 15वीं–16वीं शताब्दी में संत श्रीमंत शंकरदेव के नव-वैष्णव आंदोलन और अहोम राजाओं के संरक्षण में विकसित किया गया था. चित्रा भागवत और हस्तिविद्यार्णव इसके प्रमुख सचित्र ग्रंथ हैं. माजुली की इस प्राचीन कला को जीआई टैग प्राप्त है.
कहां से मिलते हैं प्राकृतिक रंग?
असम के नौगांव निवासी सुजीत दास ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि असमिया पांडुलिपि चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. इनमें हेंगुल से लाल, हायताल से पीला, ढल माटी से सफेद और नील से नीला रंग तैयार किया जाता है. रंगों को बांधने के लिए बेल का गोंद इस्तेमाल होता है. वहीं, चित्र बनाने के लिए 'अगर पेड़' की छाल से तैयार 'साची पात' का उपयोग किया जाता है.
एक ही माध्यम से कला, साहित्य और इतिहास
इस कला में केवल चित्र नहीं बनाए जाते, बल्कि रामायण, महाभारत, भगवान विष्णु के दशावतार और वैष्णव परंपरा से जुड़ी कथाओं को भी चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है. पांडुलिपियों में साहित्य लिखने के साथ उसका चित्रांकन भी किया जाता है. यानी बच्चे एक ही माध्यम से कला, साहित्य और इतिहास को समझ सकते हैं.
करीब 150 चित्रित पांडुलिपियां
दास के मुताबिक, असम में अब तक करीब 150 चित्रित पांडुलिपियां सामने आई हैं. उनके शोध में बड़ी संख्या में पुरानी पांडुलिपियों की जानकारी भी मिली है. उनका कहना है कि आक्रमणों और बदलते समय के कारण यह कला लगभग लुप्त होने की स्थिति में पहुंच गई थी. कुछ कलाकारों ने इसे बचाए रखा, उन्हीं से पारंपरिक तरीके सीखकर अब वे इस कला को फिर से पहचान दिलाने में जुटे हैं.
35 देशों में लगा चुके हैं प्रदर्शनी
सुजीत दास ने बताया कि बचपन में उनके गुरु ने उन्हें चित्रकला सिखाई थी. धीरे-धीरे इस कला से लगाव बढ़ा. भगवान कृष्ण और राम के चित्र बनाते समय उन्हें यह काम साधना जैसा महसूस होता है. इसी रुचि ने उन्हें पांडुलिपि चित्रकला के संरक्षण और प्रचार के रास्ते पर आगे बढ़ाया. उन्होंने बताया कि अब तक वे करीब 35 देशों में अपनी कला की प्रदर्शनी लगा चुके हैं. भारत सरकार से उन्हें 2014-15 में जूनियर फेलोशिप और 2025-26 में इसी कला के लिए सीनियर फेलोशिप मिला है.
"सोशल मीडिया से अलग सुकून देती है यह कला"
वर्कशॉप में शामिल कक्षा 11वीं की छात्रा रिद्धिमा सिंह ने बताया कि शुरुआत में चित्रों की बारीकियों को उकेरना मुश्किल लगा, लेकिन अभ्यास के बाद यह आसान हो गया. वहीं, छात्रा अनन्या ने कहा कि पढ़ाई के दबाव के बीच चित्रकला सीखना उनके लिए सुकून भरा अनुभव रहा. उनके मुताबिक, पेंटिंग और ड्राइंग सोशल मीडिया से कुछ समय दूर रहने का अच्छे माध्यम हैं. इससे मन शांत रहता है और अपनी रुचि को समझने का मौका मिलता है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी शौक को सही दिशा में आगे बढ़ाकर करियर बनाया जा सकता है.
"हर साल अलग-अलग राज्यों की कला सीखते हैं विद्यार्थी"
वहीं, संबंधित स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि बच्चों ने प्राकृतिक रंग तैयार करने, पांडुलिपियों पर चित्र बनाने और इन कलाओं के पीछे छिपी लोककथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को समझा. उनका काम देखकर कलाकार भी प्रभावित हुए. स्कूल में बच्चों को केवल किताबी जानकारी नहीं, बल्कि उन्हें भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित कराना जरूरी होता है. इससे पहले यहां विद्यार्थी मधुबनी, वर्ली, फड़, चेरियाल और पट्टचित्र जैसी कलाएं भी सीख चुके हैं.
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