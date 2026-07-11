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स्यानाचट्टी भूस्खलन क्षेत्र में यातायात बहाली के लिए बनेगा वैकल्पिक मार्ग, चारधाम यात्रियों की आवाजाही होगी आसान

उत्तरकाशी: उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है. लगातार बारिश से कई मार्ग भूस्खलन से बाधित हो रहे हैं. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के बीच जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शनिवार को स्यानाचट्टी के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर राहत, पुनर्बहाली और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जल्द बहाल करने के लिए वैकल्पिक मार्ग का निर्माण युद्धस्तर पर कराने तथा सभी आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए.

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) को स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल का कार्य एक सप्ताह के भीतर हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुल निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. डीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने सभी विभागों को राहत, बचाव और पुनर्बहाली कार्य पूरी संवेदनशीलता एवं तेजी के साथ संचालित करने के निर्देश दिए.

स्यानाचट्टी भूस्खलन क्षेत्र में पहुंचे उत्तरकाशी डीएम (Video-Information Department)

निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी बड़कोट को ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए गए. साथ ही वैकल्पिक पैदल मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में रस्सियां, सोलर लाइट और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के आदेश दिए, ताकि यात्रियों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे.जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग द्वारा यमुना नदी पर चल रहे चैनलाइजेशन कार्यों का भी निरीक्षण किया. उन्होंने नदी के प्रवाह को सुचारु बनाए रखने के लिए कार्यों में तेजी लाने तथा गढ़गाड़ क्षेत्र में नदी के बहाव में बाधा बने मलबे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए.