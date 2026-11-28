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Mock Drill: अचानक गूंजा खतरे का सायरन, पचपदरा रिफाइनरी में हवाई हमले में परखी सुरक्षा व्यवस्था

पचपदरा रिफाइनरी में मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद अधिकारी व कर्मचारी. ( ETV Bharat balotra )

बालोतराः जिले के पचपदरा रिफाइनरी में शुक्रवार रात को हवाई हमले की मॉकड्रिल आयोजित की गई. इस दौरान सायरन की गूंज के साथ ब्लैक आउट भी किया गया. इस मॉकड्रिल के जरिए आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा. हवाई हमले के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखने का अभ्यास किया गया.