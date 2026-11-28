Mock Drill: अचानक गूंजा खतरे का सायरन, पचपदरा रिफाइनरी में हवाई हमले में परखी सुरक्षा व्यवस्था
हवाई हमले के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखने का अभ्यास किया गया.
Published : November 28, 2026 at 7:44 AM IST
बालोतराः जिले के पचपदरा रिफाइनरी में शुक्रवार रात को हवाई हमले की मॉकड्रिल आयोजित की गई. इस दौरान सायरन की गूंज के साथ ब्लैक आउट भी किया गया. इस मॉकड्रिल के जरिए आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखा. हवाई हमले के दौरान आवश्यक व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखने का अभ्यास किया गया.
इस मॉकड्रिल के तहत हवाई हमले का अलर्ट जारी होते ही सायरन गूंजने लगे. इसे देखकर तुरंत ब्लैकआउट किया गया. इस दौरान न केवल रिफाइनरी परिसर बल्कि आसपास के संबंधित क्षेत्र में भी रोशनी बंद कर हवाई हमले की स्थिति में अपनाई जाने वाली सावधानियां का अभ्यास किया गया.
पढ़ेंः Mock Drill: कोटपुतली में एयर स्ट्राइक का अलर्ट, कंपनी में मचा हड़कंप, 50 लोगों को निकाला सुरक्षित
टीमों के बीच तालमेल देखाः बालोतरा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान ने बताया कि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित हवाई हमले अथवा अन्य अप्रत्याशित आपात स्थिति के दौरान तत्काल एवं प्रभावी कार्रवाई करना रहा. उन्होंने बताया कि अभ्यास के दौरान यह देखा गया कि अलर्ट मिलने पर संबंधित टीमें कितनी तत्परता से सक्रिय होती हैं. सुरक्षा, बचाव एवं आपातकालीन सेवाओं के बीच किस प्रकार तालमेल स्थापित किया जाता है. हवाई हमले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुरक्षा इंतजामों, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया. ब्लैक आउट के दौरान आसपास पास के क्षेत्रों में गैर-जरूरी रोशनी बंद रहे.
व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोरः मॉकड्रिल के माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों में संभावित चुनौतियों की पहचान करने और व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया गया. साथ ही यह भी परखा गया कि किसी भी आपात सूचना पर संबंधित कार्मिकों एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.
पढ़ेंः MOCK DRILL: भीलवाड़ा डेयरी में आग से 8 मजदूर झुलसने से हड़कंप...फिर कैसे ली प्रशासन ने राहत, जानिए
उन्होंने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान की सुरक्षा के दृष्टिगत आयोजित इस मॉकड्रिल से आपातकालीन तैयारियों का आकलन किया गया. इस प्रकार के अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक आपदा या हमले की स्थिति में जान-माल की सुरक्षा के साथ औद्योगिक गतिविधियों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखना है. इस दौरान रिफाइनरी के अधिकारी एवं कर्मचारी समेत सिविल डिफेंस तथा प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे.