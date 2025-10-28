ETV Bharat / state

दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की बस में लगी आग, मचा हड़कंप

गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस खाली थी, जिससे जान-माल का नुकसान होने से बच गया.

FIRE AT Terminal 3 Delhi Airport
IGI के टी-3 पर एक बस में आग लगने से हड़कंप (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 28, 2025 at 2:30 PM IST

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के टर्मिनल 3 पर मंगलवार दोपहर को एयर इंडिया से संबंधित एक बस में आग लगने की घटना सामने आई. यह बस एआई एसएटीएस (AI SATS) द्वारा संचालित थी, जो एयर इंडिया के लिए ग्राउंड-हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है.

एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, यह घटना टर्मिनल 3 पर बे संख्या 32 के पास हुई, जब बस एक विमान के निकट टैक्सीवे क्षेत्र में थी. हालांकि, बस में उस समय कोई यात्री मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि बस में आग लगने की सूचना मिलते ही हवाई अड्डे पर तुरंत अलर्ट जारी कर दिया गया और दमकल की गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया.

दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया. दिल्ली एयरपोर्ट ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आग बुझा ली गई है और स्थिति नियंत्रण में है. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना में किसी के घायल होने या पास के किसी विमान को कोई नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है.

दिल्ली एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने दी जानकारी
दिल्ली एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने दी जानकारी (ETV Bharat)
दिल्ली एयरपोर्ट ऑथोरिटी ने बताया कि एक ग्राउंड हैंडलर द्वारा संचालित बस में आज दोपहर के आसपास आग लग गई. ग्राउंड पर मौजूद हमारी विशेषज्ञ टीम ने तुरंत कार्रवाई की और कुछ ही मिनटों में आग बुझा दी. घटना के समय बस खड़ी थी और पूरी तरह से खाली थी. कोई हताहत नहीं हुआ. सभी परिचालन सामान्य रूप से जारी हैं.

