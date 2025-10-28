ETV Bharat / state

दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की बस में लगी आग, मचा हड़कंप

IGI के टी-3 पर एक बस में आग लगने से हड़कंप ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के टर्मिनल 3 पर मंगलवार दोपहर को एयर इंडिया से संबंधित एक बस में आग लगने की घटना सामने आई. यह बस एआई एसएटीएस (AI SATS) द्वारा संचालित थी, जो एयर इंडिया के लिए ग्राउंड-हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, यह घटना टर्मिनल 3 पर बे संख्या 32 के पास हुई, जब बस एक विमान के निकट टैक्सीवे क्षेत्र में थी. हालांकि, बस में उस समय कोई यात्री मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि बस में आग लगने की सूचना मिलते ही हवाई अड्डे पर तुरंत अलर्ट जारी कर दिया गया और दमकल की गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया.