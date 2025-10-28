दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की बस में लगी आग, मचा हड़कंप
गनीमत ये रही कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त बस खाली थी, जिससे जान-माल का नुकसान होने से बच गया.
Published : October 28, 2025 at 2:30 PM IST
नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) के टर्मिनल 3 पर मंगलवार दोपहर को एयर इंडिया से संबंधित एक बस में आग लगने की घटना सामने आई. यह बस एआई एसएटीएस (AI SATS) द्वारा संचालित थी, जो एयर इंडिया के लिए ग्राउंड-हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है.
एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, यह घटना टर्मिनल 3 पर बे संख्या 32 के पास हुई, जब बस एक विमान के निकट टैक्सीवे क्षेत्र में थी. हालांकि, बस में उस समय कोई यात्री मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. बताया जा रहा है कि बस में आग लगने की सूचना मिलते ही हवाई अड्डे पर तुरंत अलर्ट जारी कर दिया गया और दमकल की गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया.
दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की एक बस में आग लग गई। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है: दिल्ली एयरपोर्ट— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025
दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया. दिल्ली एयरपोर्ट ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आग बुझा ली गई है और स्थिति नियंत्रण में है. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, इस घटना में किसी के घायल होने या पास के किसी विमान को कोई नुकसान पहुंचने की खबर नहीं है.
ये भी पढ़ें- दिल्ली: गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर