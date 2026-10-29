झारखंड में कर चोरी पर लगेगी लगामः छह महीने में तैयार होगा IRIS सिस्टम, कई विभागों के पोर्टल होंगे एकीकृत
झारखंड में राजस्व संग्रहण बढ़ाने और कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए वित्त विभाग ने कदम उठाया हैं. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 10:28 PM IST
रांचीः झारखंड में राजस्व संग्रहण बढ़ाने और कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार तकनीक आधारित नई व्यवस्था विकसित करने जा रही है.
इसके तहत वाणिज्य-कर विभाग की CT-MIS परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड रेवेन्यू इंटेलिजेंस सिस्टम यानी IRIS तैयार किया जाएगा. इस प्रणाली के जरिए राजस्व से जुड़े विभागों के ऑनलाइन पोर्टल और डेटाबेस को एकीकृत किया जाएगा, ताकि कर अपवंचन और राजस्व के संभावित नुकसान की पहचान की जा सके. गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में विभाग और नई सिस्टम इंटीग्रेटर कंपनी चॉइस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एकरारनामा हुआ.
छह महीने में विकसित होगी नई प्रणाली
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव अमित कुमार ने बताया कि IRIS प्रणाली को छह महीने के भीतर विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके बाद अगले तीन वर्षों तक इसके क्रियान्वयन का काम किया जाएगा. इस व्यवस्था के माध्यम से विभिन्न विभागों से मिलने वाले आंकड़ों का विश्लेषण कर राजस्व संग्रहण में संभावित गड़बड़ियों और कर चोरी के मामलों की पहचान करने में मदद मिलेगी. प्रणाली में बिजनेस इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे संदिग्ध लेनदेन और राजस्व ह्रास से जुड़े मामलों की निगरानी की जा सकेगी. सूचनाओं के आधार पर संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर सकेंगे.
कई विभागों के पोर्टल का होगा एकीकरण
IRIS के तहत जीएसटी नेटवर्क के साथ खान एवं भूतत्व विभाग के JIMMS पोर्टल को जोड़ने की योजना है. इसके अलावा परिवहन विभाग के VAHAN, आईटी विभाग के WAMIS, राजस्व विभाग के भूमि पंजीकरण, नगर विकास विभाग के प्रॉपर्टी टैक्स और श्रम विभाग के लेबर सेस पोर्टल का भी एकीकरण किया जाएगा.
वहीं, VAT पोर्टल को परिवहन विभाग के VAHAN और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के राजस्व पोर्टल से जोड़ने का प्रस्ताव है. JPT पोर्टल का नगर विकास विभाग के ट्रेड लाइसेंस पोर्टल और JED पोर्टल का बिजली बिल पोर्टल के साथ एकीकरण किया जाएगा.
केंद्र की नीतियों से 22 हजार करोड़ के नुकसान का दावा
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र की आर्थिक नीतियों और कई प्रावधानों के कारण झारखंड को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हो रही है. उनके मुताबिक, MMDR एक्ट के कारण करीब 14 हजार करोड़ रुपये, जबकि जीएसटी सुधार और वीभी जी-राम-जी के तहत अनुदान में कमी से लगभग चार-चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा कि खनिज संपदा के दोहन से पर्यावरण, वन क्षेत्र, जनस्वास्थ्य और सड़कों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. इन परिस्थितियों में राज्य को अपने संसाधनों से राजस्व बढ़ाने की जरूरत है.
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य की राजस्व संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है. उनके अनुसार, नई प्रणाली झारखंड के राजस्व तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
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