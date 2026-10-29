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झारखंड में कर चोरी पर लगेगी लगामः छह महीने में तैयार होगा IRIS सिस्टम, कई विभागों के पोर्टल होंगे एकीकृत

वित्त विभाग और चॉइस कंसलटेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एकरारनामा ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड में राजस्व संग्रहण बढ़ाने और कर चोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार तकनीक आधारित नई व्यवस्था विकसित करने जा रही है.

इसके तहत वाणिज्य-कर विभाग की CT-MIS परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड रेवेन्यू इंटेलिजेंस सिस्टम यानी IRIS तैयार किया जाएगा. इस प्रणाली के जरिए राजस्व से जुड़े विभागों के ऑनलाइन पोर्टल और डेटाबेस को एकीकृत किया जाएगा, ताकि कर अपवंचन और राजस्व के संभावित नुकसान की पहचान की जा सके. गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में विभाग और नई सिस्टम इंटीग्रेटर कंपनी चॉइस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एकरारनामा हुआ.