सियाचीन से घर लौट रहे भरतपुर के अग्निवीर की सड़क हादसे में मौत

भरतपुर: सियाचीन ग्लेशियर की बर्फीली वादियों में देश की रक्षा कर रहा एक युवा अग्निवीर जब छुट्टी लेकर अपने घर की ओर लौटा, तो उसे अंदेशा नहीं था कि यह उसका आखिरी सफर बन जाएगा. परिवार से मिलने की खुशी और गांव लौटने की उम्मीद लिए आ रहे अग्निवीर की शुक्रवार सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. इस हादसे ने न सिर्फ एक परिवार का सहारा छीन लिया, बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया.

परिजन शेर सिंह ने बताया कि चिकसाना थाना क्षेत्र के पीपला निवासी अग्निवीर पुष्पेंद्र सिंह (22) भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में तैनात थे और वर्तमान में सियाचीन जैसे दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे. कुछ दिनों की छुट्टी मिलने पर वह सियाचीन से अपने घर लौट रहे थे. दिल्ली से मथुरा होते हुए गांव पीपला आने के दौरान उत्तर प्रदेश-राजस्थान बॉर्डर क्षेत्र में ओल और पीपला के बीच शुक्रवार सुबह उनका सड़क हादसा हो गया.

