ETV Bharat / state

सियाचीन से घर लौट रहे भरतपुर के अग्निवीर की सड़क हादसे में मौत

जांच में मृतक की पहचान अग्निवीर पुष्पेंद्र सिंह निवासी पीपला के रूप में हुई. प्रारंभिक जांच में मौत का कारण सड़क दुर्घटना सामने आया है.

Agniveer died in Accident
मृतक अग्निवीर पुष्पेंद्र सिंह (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: सियाचीन ग्लेशियर की बर्फीली वादियों में देश की रक्षा कर रहा एक युवा अग्निवीर जब छुट्टी लेकर अपने घर की ओर लौटा, तो उसे अंदेशा नहीं था कि यह उसका आखिरी सफर बन जाएगा. परिवार से मिलने की खुशी और गांव लौटने की उम्मीद लिए आ रहे अग्निवीर की शुक्रवार सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. इस हादसे ने न सिर्फ एक परिवार का सहारा छीन लिया, बल्कि पूरे गांव और क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया.
परिजन शेर सिंह ने बताया कि चिकसाना थाना क्षेत्र के पीपला निवासी अग्निवीर पुष्पेंद्र सिंह (22) भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में तैनात थे और वर्तमान में सियाचीन जैसे दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे. कुछ दिनों की छुट्टी मिलने पर वह सियाचीन से अपने घर लौट रहे थे. दिल्ली से मथुरा होते हुए गांव पीपला आने के दौरान उत्तर प्रदेश-राजस्थान बॉर्डर क्षेत्र में ओल और पीपला के बीच शुक्रवार सुबह उनका सड़क हादसा हो गया.
पढ़ें: सत्तर दिन बाद मिला अग्निवीर का शव, अंतिम यात्रा में बेहोश हुए सांसद

पीपला पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम उत्तर प्रदेश के फरह थाना क्षेत्र अंतर्गत बॉर्डर इलाके में मौके पर पहुंची. वहां एक युवक की मौत हो चुकी थी. जांच में मृतक की पहचान अग्निवीर पुष्पेंद्र सिंह (22) निवासी पीपला के रूप में हुई. प्रारंभिक जांच में मौत का कारण सड़क दुर्घटना सामने आया है. दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. जैसे ही जवान की मौत की सूचना परिजनों को मिली, परिवार के लोग और गांव के कई लोग अस्पताल पहुंच गए. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN BHARATPUR
RETURNING HOME FROM SIACHEN
RETURNING FROM SIACHEN
AGNIVEER DIED IN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.