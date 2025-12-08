ETV Bharat / state

सिरोही: पिलर से टकरा नाले में गिरी कार, प्रशासनिक अधिकारी की मौत

कलेक्टर कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी की सड़क हादसे में मौत से शहर और कलेक्ट्रेट में शोक की लहर.

हादसे के शिकार अधिकारी धीरेंद्र सिंह (ETV Bharat Sirohi (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 12:35 PM IST

सिरोही: जिले के सदर थाना क्षेत्र के मकरोड़ा पुलिया के पास रविवार रात सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई. मृतक धीरेंद्र सिंह सिंदरत जिले के कलेक्टर कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी थे. वे निजी कार से अनादरा रोड होते सिरोही स्थित घर लौट रहे थे.

सदर थाने के हेड कांस्टेबल नरपत सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि धीरेंद्र सिंह अपनी निजी कार से सिरोही की ओर आ रहे थे. मकरोड़ा पुलिया के पास अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया. इससे कार पिलर से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार नाले में जा गिरी. हादसे में धीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते उन्हें क्षतिग्रस्त कार से निकाला और तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

पढ़ें:जयपुर में बड़ा हादसा : हरिद्वार से लौटते समय नाले में गिरी कार, 7 लोगों की मौत

हेड कांस्टेबल नरपत सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस हादसे के वास्तविक कारण, वाहन की तकनीकी और सड़क की स्थिति को लेकर विस्तृत जांच कर रही है. पुलिस का कहना है, जांच के बाद ही सही कारणों का पता लगेगा. पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया. इधर, घटना की जानकारी मिलते ही पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई. कलेक्टर कार्यालय परिसर में अधिकारी व कर्मचारी सदमे में नजर आए. सभी ने धीरेंद्र सिंह को कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार अधिकारी बताया.

