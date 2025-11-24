झालावाड़ में 30 लाख रुपए की 194 ग्राम स्मैक जब्त, एक गिरफ्तार
पुलिस गिरफ्तार आरोपी से अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त तथा तस्करी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.
Published : November 24, 2025 at 2:21 PM IST
झालावाड़: कोतवाली पुलिस ने सोमवार को स्मैक की तस्करी के आरोपी भगवान सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से करीब 194 ग्राम स्मैक जब्त की. पुलिस ने बरामद अवैध मादक पदार्थ की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 30 लाख रुपए बताई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज जांच शुरू की.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में संगठित अपराध, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी एवं खरीद फरोख्त रोकने के लिए सभी थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत रेलवे स्टेशन के निकट भवानीमंडी रोड पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो करीब 194 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
एसपी ने बताया कि पुलिस गिरफ्तार आरोपी से अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त तथा तस्करी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है. अपराधी के क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी जानकारी जुटा जा रही है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार भगवान सिंह घटोली थाना क्षेत्र का निवासी है. जिला पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ रखा है, जहां पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों का अवैध निर्माण ध्वस्त किया.