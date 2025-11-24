ETV Bharat / state

झालावाड़ में 30 लाख रुपए की 194 ग्राम स्मैक जब्त, एक गिरफ्तार

झालावाड़: कोतवाली पुलिस ने सोमवार को स्मैक की तस्करी के आरोपी भगवान सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से करीब 194 ग्राम स्मैक जब्त की. पुलिस ने बरामद अवैध मादक पदार्थ की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 30 लाख रुपए बताई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज जांच शुरू की.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में संगठित अपराध, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी एवं खरीद फरोख्त रोकने के लिए सभी थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत रेलवे स्टेशन के निकट भवानीमंडी रोड पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो करीब 194 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.