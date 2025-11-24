ETV Bharat / state

झालावाड़ में 30 लाख रुपए की 194 ग्राम स्मैक जब्त, एक गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्तार आरोपी से अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त तथा तस्करी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है.

Accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 2:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: कोतवाली पुलिस ने सोमवार को स्मैक की तस्करी के आरोपी भगवान सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से करीब 194 ग्राम स्मैक जब्त की. पुलिस ने बरामद अवैध मादक पदार्थ की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 30 लाख रुपए बताई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज जांच शुरू की.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में संगठित अपराध, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी एवं खरीद फरोख्त रोकने के लिए सभी थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत रेलवे स्टेशन के निकट भवानीमंडी रोड पर गश्त के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर तलाशी ली तो करीब 194 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

पढ़ें: 15 करोड़ की स्मैक के साथ दो तस्कर पकड़े, बिना नंबरी एसयूवी में मणिपुर से मेहंदीपुर बालाजी लाए थे मादक पदार्थ

एसपी ने बताया कि पुलिस गिरफ्तार आरोपी से अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त तथा तस्करी के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है. अपराधी के क्रिमिनल रिकॉर्ड की भी जानकारी जुटा जा रही है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार भगवान सिंह घटोली थाना क्षेत्र का निवासी है. जिला पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ रखा है, जहां पुलिस ने नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों का अवैध निर्माण ध्वस्त किया.

TAGGED:

SMACK RECOVERED FROM SMUGGLER
CRACKDOWN ON DRUG ADDICTION
तस्करी का आरोपी गिरफ्तार
CASE REGISTERED UNDER NDPS ACT
DRUGS SEIZED IN JHALAWAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उदयपुर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवॉर्ड, हाई-प्रोफाइल सेलिब्रिटी शादियों के चलते बनी वैश्विक पहचान

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

कहीं आपके पास तो नहीं है 2 PAN कार्ड? भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, Advocate से समझिए पूरा नियम

SIR फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरें? यहां जानें आसान तरीका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.