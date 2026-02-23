ETV Bharat / state

बलिया में धर्म परिवर्तन करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, लोगों को देता था पैसे-नौकरी का लालच

बलिया में आया धर्म परिवर्तन का एक मामला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बलिया: जिले में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने धर्मपरिवर्तन के साथ हिन्दू देवी देवताओं का अपमान किया. धर्म बदलने के बाद नौकरी का भी लालच दिया. प्रशासन ने बताया कि 22 फरवरी को सिकंदरपुर थाने पर एक तहरीर मिली कि एक किराए के मकान में रहकर एक व्यक्ति ने लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया. जिस मकान में रह रहा था, उसी के कमरे में 15 से 20 महिला और बच्चों को धन, नौकरी का लालच के देकर हिंदू धर्म से परिवर्तन कर ईसाई धर्म में आने को कहा. यही नहीं हिंदू देवी-देवताओं को अपशब्द और गलत बोलते हुए, ईसाई धर्म के महान प्रभु ईशु की कृपा के बारे में बताते हुए धन व नौकरी प्राप्त करने का झांसा दे रहा था.