बलिया में धर्म परिवर्तन करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, लोगों को देता था पैसे-नौकरी का लालच
ईसाई धर्म के प्रभु ईशु की कृपा के बारे में बताते हुए, झूठे झासे देकर फसाता था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 4:02 PM IST
बलिया: जिले में धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने धर्मपरिवर्तन के साथ हिन्दू देवी देवताओं का अपमान किया. धर्म बदलने के बाद नौकरी का भी लालच दिया.
#PS_सिकन्दरपुर जनपद #बलिया पुलिस द्वारा धर्म संपरिवर्तन अधिनियम से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से प्रभु ईस से सम्बन्धित पुस्तकें, म्युजिक सिस्टम व आदि समाग्री बरामद किया गया । इस सम्बन्ध में #ASP(N)_ श्री दिनेश कुमार शुक्ला की वीडियो बाइट👇#BALLIA pic.twitter.com/3b68n6wldI— Ballia Police (@balliapolice) February 23, 2026
प्रशासन ने बताया कि 22 फरवरी को सिकंदरपुर थाने पर एक तहरीर मिली कि एक किराए के मकान में रहकर एक व्यक्ति ने लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया. जिस मकान में रह रहा था, उसी के कमरे में 15 से 20 महिला और बच्चों को धन, नौकरी का लालच के देकर हिंदू धर्म से परिवर्तन कर ईसाई धर्म में आने को कहा. यही नहीं हिंदू देवी-देवताओं को अपशब्द और गलत बोलते हुए, ईसाई धर्म के महान प्रभु ईशु की कृपा के बारे में बताते हुए धन व नौकरी प्राप्त करने का झांसा दे रहा था.
#PS_सिकन्दरपुर जनपद #बलिया पुलिस द्वारा धर्म संपरिवर्तन अधिनियम से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से प्रभु ईस से सम्बन्धित 124 पुस्तकें व म्युजिक सिस्टम, 03 अदद माइक, 02 केबल, 01 साउण्ड बॉक्स, 01 पीए सिस्टम, 01 डेटा केबल, किया गया बरामद ।#BALLIA #UPPOLICE pic.twitter.com/Faf8RuRlt1— Ballia Police (@balliapolice) February 23, 2026
पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी जोसे थॉमस जो कि बिहार का रहने वाला है. उसको गिरफ्तार किया, उसके पास से एक बोरी में प्रभु ईशु से संबंधित पुस्तक, 2 म्यूजिक सिस्टम, माइक, केबल, साउंड बॉक्स, पीए सिस्टम बरामद किया.
वहीं बजरंग दल के जिला संयोजक प्रतीक राय ने बताया कि सोमवार को दिन में सूचना मिली की एक कमरे में हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म परिवर्तन का कार्य कराया जा रहा है. जिस पर पुलिस को मौके पर ले जाकर दिखाया गया तो एक कमरे 10 से 15 महिलाएं, बच्चे, पुरूष को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. वहां लगभग 2 बोरे बाइबल की पुस्तकें, अन्य सामग्री दीवार पर चिपके पोस्टर भी मिले हैं.
यह भी पढ़ें: कानपुर में जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न के मामले में मुख्य आरोपी आमिर जैदी गिरफ्तार