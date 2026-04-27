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दिल्ली: मुकुंदपुर में दर्दनाक हादसा, फ्लाईओवर पर बेकाबू हुई तेज रफ्तार बाइक, दो युवकों की मौत, एक लापता

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार के खतरों को उजागर कर दिया है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक हादसे का शिकार हो गए, जिनमें से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक फ्लाईओवर से नीचे गिरकर नाले में जा गिरा और लापता बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

दिल्ली पुलिस को इस घटना की सूचना पीसीआर कॉल के जरिए मिली, जिसके बाद तुरंत स्थानीय थाना पुलिस व बचाव दल मौके पर पहुंचे. जांच में सामने आया कि बाइक काफी तेज गति में थी और चालक बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सका. इसी दौरान मोटरसाइकिल फ्लाईओवर की दीवार से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दो युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.

तीन युवक थे बाइक पर सवार, दो की मौत, एक लापता

हादसे के दौरान तीसरा युवक उछलकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा. आशंका जताई जा रही है कि तीसरा युवक नीचे बह रहे नाले में गिर गया. पुलिस व राहत-बचाव टीमें तुरंत सर्च ऑपरेशन में जुट गईं और लापता युवक की तलाश जारी है. मौके पर दमकल विभाग व अन्य एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है, जिससे जल्द से जल्द युवक का पता लगाया जा सके.