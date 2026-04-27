दिल्ली: मुकुंदपुर में दर्दनाक हादसा, फ्लाईओवर पर बेकाबू हुई तेज रफ्तार बाइक, दो युवकों की मौत, एक लापता
पुलिस ने दो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जबकि तीसरे युवक की तलाश जारी है.
Published : April 27, 2026 at 9:25 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार के खतरों को उजागर कर दिया है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक हादसे का शिकार हो गए, जिनमें से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक फ्लाईओवर से नीचे गिरकर नाले में जा गिरा और लापता बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
दिल्ली पुलिस को इस घटना की सूचना पीसीआर कॉल के जरिए मिली, जिसके बाद तुरंत स्थानीय थाना पुलिस व बचाव दल मौके पर पहुंचे. जांच में सामने आया कि बाइक काफी तेज गति में थी और चालक बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सका. इसी दौरान मोटरसाइकिल फ्लाईओवर की दीवार से जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दो युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.
Delhi | An accident occurred late last night on the Mukundpur flyover in the Bhalswa Dairy area of the Outer North district. A speeding motorcycle lost control and crashed into the flyover wall, resulting in the death of two men on the spot. Following the collision, one of the…— ANI (@ANI) April 27, 2026
तीन युवक थे बाइक पर सवार, दो की मौत, एक लापता
हादसे के दौरान तीसरा युवक उछलकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा. आशंका जताई जा रही है कि तीसरा युवक नीचे बह रहे नाले में गिर गया. पुलिस व राहत-बचाव टीमें तुरंत सर्च ऑपरेशन में जुट गईं और लापता युवक की तलाश जारी है. मौके पर दमकल विभाग व अन्य एजेंसियों की मदद भी ली जा रही है, जिससे जल्द से जल्द युवक का पता लगाया जा सके.
पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उनकी पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही हादसे के कारणों की जांच भी की जा रही है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को दुर्घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है. हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की छानबीन कर रही है.
इस हादसे ने एक बार फिर राजधानी में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लगातार लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. फ्लाईओवर पर तेज गति से वाहन चलाना व सुरक्षा मानकों की अनदेखी अक्सर इस तरह के हादसों को जन्म देती है.
फिलहाल दिल्ली पुलिस का पूरा फोकस लापता युवक की तलाश व घटना के सटीक कारणों का पता लगाने पर है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, मामले में और भी जानकारी सामने आने की उम्मीद है.
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