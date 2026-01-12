मंडी में मकान में लगी आग, अंदर सो रही 85 साल की बुजुर्ग महिला की मौत
आग लगने से बुजुर्ग महिला अंदर ही फंस गई थी. उसे बाहर निकालने का प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिल पाई.
मंडी: जिला के सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत घिड़ी के अंतर्गत आने वाले कुशला गांव में देर रात एक आग लगने की घटना सामने आई है. इस दर्दनाक घटना में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला हिमी देवी की आग में झुलसकर मौत हो गई. इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
जानकारी के अनुसार, बुजुर्ग महिला हिमी देवी पिछले करीब दो वर्षों से अपनी बेटी के घर पर रह रही थीं. बताया जा रहा है कि वो रात के समय रसोईघर में सोई हुई थीं. देर रात अचानक रसोईघर में आग भड़क उठी, जिसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि बुजुर्ग महिला को बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिल पाया और वो आग की चपेट में आ गईं. घटना के समय रसोईघर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर अलग मकान में उनकी बेटी, दामाद और बच्चे सो रहे थे, जब तक उन्हें आग लगने की भनक लगी और वो मौके पर पहुंचे, तब तक आग ने रसोईघर को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था. ग्रामीणों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और देर रात तक आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही, लेकिन आग बुझाने में सफलता नहीं मिल पाई.
घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन भी सक्रिय हो गया. एसडीएम सुंदरनगर अमल नेगी और तहसीलदार सुंदरनगर अंकित शर्मा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. अधिकारियों ने प्रभावित परिवार से बातचीत कर घटना की पूरी जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए. प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को फौरी राहत के तौर पर 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई. इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गहरा दुख है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा और सहायता प्रदान की जाए, ताकि इस दुख की घड़ी में उन्हें कुछ सहारा मिल सके.
