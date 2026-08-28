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80 वर्षों की अटूट आस्था: गोरखपुर में सावन पूर्णिमा पर चार पीढ़ियों से गूंज रही हरिनाम की तान, जानिए पूरी कहानी

80 वर्षों की अटूट आस्था ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: सनातन परंपरा में सावन मास का विशेष महत्व है. इसमें बड़े उत्साह के साथ पूजा-पाठ और भोलेनाथ की आराधना की जाती है. यह काफी पुरानी परंपरा है. कुछ परंपराएं वक्त के साथ खत्म भी हो जाती हैं, लेकिन गोरखपुर के पंचदेउरी गांव में एक परंपरा ऐसी है, जिसे 80 साल बाद भी चार पीढ़ियां पूरी श्रद्धा से निभा रही हैं. 80 वर्षों की अटूट आस्था (Video Credit; ETV Bharat) घर में दादा जी ने हरिकीर्तन की शुरुआत की, पिता ने जिम्मेदारी संभाली और अब चौथी पीढ़ी उसी विरासत को आगे बढ़ा रही है. खास बात यह है कि परिवार के लोग भले ही अलग-अलग शहरों में बस गए हों, लेकिन सावन पूर्णिमा आते ही ये परंपरा सबको फिर एक जगह ले आती है. उसके बाद पूरा गांव हरिनाम के रंग में रंग जाता है.