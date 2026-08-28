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80 वर्षों की अटूट आस्था: गोरखपुर में सावन पूर्णिमा पर चार पीढ़ियों से गूंज रही हरिनाम की तान, जानिए पूरी कहानी

करीब 80 साल पहले स्वर्गीय बुझावन प्रजापति ने इस हरिकीर्तन की शुरुआत की थी, जिसे आज भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है.

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80 वर्षों की अटूट आस्था (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 6:06 PM IST

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गोरखपुर: सनातन परंपरा में सावन मास का विशेष महत्व है. इसमें बड़े उत्साह के साथ पूजा-पाठ और भोलेनाथ की आराधना की जाती है. यह काफी पुरानी परंपरा है. कुछ परंपराएं वक्त के साथ खत्म भी हो जाती हैं, लेकिन गोरखपुर के पंचदेउरी गांव में एक परंपरा ऐसी है, जिसे 80 साल बाद भी चार पीढ़ियां पूरी श्रद्धा से निभा रही हैं.

80 वर्षों की अटूट आस्था (Video Credit; ETV Bharat)

घर में दादा जी ने हरिकीर्तन की शुरुआत की, पिता ने जिम्मेदारी संभाली और अब चौथी पीढ़ी उसी विरासत को आगे बढ़ा रही है. खास बात यह है कि परिवार के लोग भले ही अलग-अलग शहरों में बस गए हों, लेकिन सावन पूर्णिमा आते ही ये परंपरा सबको फिर एक जगह ले आती है. उसके बाद पूरा गांव हरिनाम के रंग में रंग जाता है.

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चार पीढ़ियों से गूंज रही हरिनाम की तान (Photo Credit; ETV Bharat)

करीब 80 साल पहले स्वर्गीय बुझावन प्रजापति ने इस हरिकीर्तन की शुरुआत की थी, जिसे आज भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह चौथी पीढ़ी है, जो निरंतर इसे निभा रही है और हर साल सावन पूर्णिमा पर यहां हरिनाम की गूंज सुनाई देती है.

परिवार के लोगों का कहना है कि वक्त बदला, लोग बदले, जिंदगी बदली यहां तक की रोजगार के लिए परिवार के सदस्य अलग-अलग शहरों में जा बसे, लेकिन एक चीज नहीं बदला, वह है सावन पूर्णिमा पर अपने घर लौटकर हरिकीर्तन करना. इस कार्यक्रम की खूबसूरती सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि पंचदेउरी के लोग भी इसको अपने घर का मानते हैं और जिम्मेदारियों को निभाते हैं.

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चार पीढ़ियों से गूंज रही हरिनाम की तान (Photo Credit; ETV Bharat)

इस वर्ष भी श्री रामायण कुंज में अखंड श्री हरिकीर्तन का आयोजन किया गया. 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे हरिकीर्तन का शुभारंभ हुआ. 28 अगस्त को दोपहर 2 बजे पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण भी प्रारम्भ हुआ. उसके बाद शाम 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा.

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चार पीढ़ियों से गूंज रही हरिनाम की तान (Photo Credit; ETV Bharat)

इस गांव के निवासी तेजवंत तेज ने बताया कि सावन की हर पूर्णिमा पर यह परिवार पूरे गांव को जोड़ देता है. फिर गांव एक परिवार बन जाता है. उन्होंने कहा कि इस अखंड हरिकीर्तन में आस्था है, संस्कार हैं, रिश्ते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत भी है.

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