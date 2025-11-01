ETV Bharat / state

फरीदाबाद में पुलिस बूथ में घुसा 8 फुट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

ट्रैफिक पुलिस बूथ में अजगर ( Etv Bharat )

फरीदाबादः आईएमटी चौक पर बने ट्रैफिक पुलिस बूथ से शनिवार एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. पुलिस बूथ के अंदर करीब 7 से 8 फुट लंबा एक अजगर घुस आया. सुबह ड्यूटी पर पहुंचते ही हेड कांस्टेबल कासिम ने सबसे पहले इस अजगर को देखा. झाड़ू लगाने के दौरान दिखा अजगरः कासिम ने बताया कि रोज की तरह सुबह लगभग 7:30 बजे जब वे बूथ खोलकर अंदर सफाई कर रहे थे, तो झाड़ू लगाते समय तख्त के नीचे कुछ हिलने-डुलने की आवाज आई. जब उन्होंने नीचे झांककर देखा तो पाया कि वहां एक बड़ा अजगर बैठा हुआ है, जिसका वजन लगभग 8 से 10 किलो के बीच था. कासिम ने बताया कि जैसे ही उन्होंने उसे झाड़ू से बाहर निकालने की कोशिश की, अजगर दूसरी तरफ जाकर छिप गया. इसके बाद उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी.