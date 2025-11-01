फरीदाबाद में पुलिस बूथ में घुसा 8 फुट लंबा अजगर, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू
फरीदाबाद के एक पुलिस बूथ में एक अजगर मिलने से पुलिसकर्मी अचरज में पड़ गए.
फरीदाबादः आईएमटी चौक पर बने ट्रैफिक पुलिस बूथ से शनिवार एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. पुलिस बूथ के अंदर करीब 7 से 8 फुट लंबा एक अजगर घुस आया. सुबह ड्यूटी पर पहुंचते ही हेड कांस्टेबल कासिम ने सबसे पहले इस अजगर को देखा.
झाड़ू लगाने के दौरान दिखा अजगरः कासिम ने बताया कि रोज की तरह सुबह लगभग 7:30 बजे जब वे बूथ खोलकर अंदर सफाई कर रहे थे, तो झाड़ू लगाते समय तख्त के नीचे कुछ हिलने-डुलने की आवाज आई. जब उन्होंने नीचे झांककर देखा तो पाया कि वहां एक बड़ा अजगर बैठा हुआ है, जिसका वजन लगभग 8 से 10 किलो के बीच था. कासिम ने बताया कि जैसे ही उन्होंने उसे झाड़ू से बाहर निकालने की कोशिश की, अजगर दूसरी तरफ जाकर छिप गया. इसके बाद उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी.
आधे घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया अजगरः सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया. टीम ने अजगर को एक बड़े प्लास्टिक के बोरे में डालकर चंदावली-सोतई गांव के पास नहर किनारे जंगलों में छोड़ दिया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली कि समय रहते अजगर दिखाई दे गया, वरना किसी को नुकसान भी पहुंच सकता था. रेस्क्यू टीम ने बताया कि "अजगर संभवतः ठंड के मौसम में गर्म जगह की तलाश में बूथ के अंदर आ गया था."
वन्य जीव दिखाई दे तो पुलिस को करें सूचितः फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने घटना के बाद नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि यदि कहीं सांप या अन्य वन्य जीव दिखाई दे, तो खुद से कार्रवाई न करें और तुरंत वन विभाग को सूचना दें ताकि उन्हें सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा सके."