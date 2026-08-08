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अजगर ने महिला पर किया हमला, चारे के कमरे में छिपकर बैठा था 8 फीट का 20 किलो वजनी रॉक पाइथन

3 घंटे का प्रयास कर अजगर पकड़ा एवं जंगल में छोड़ दिया. ( ETV Bharat Alwar )