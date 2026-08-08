अजगर ने महिला पर किया हमला, चारे के कमरे में छिपकर बैठा था 8 फीट का 20 किलो वजनी रॉक पाइथन
रॉक पाइथन प्रजाति का सांप तूड़ा रखने के कमरे में छिपा था. अजगर को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया.
Published : August 8, 2026 at 2:04 PM IST
अलवर: जिले के बल्लाबोड़ा गांव में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मकान के पास प्लॉट में बने एक कमरे में 8 फिट के अजगर ने चारा लेने गई महिला पर हमले का प्रयास किया. हालांकि महिला बच गई और मौके से भाग गई. अजगर निकलने की सूचना पर भीड़ जमा हो गई. रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई. अजगर को रेस्क्यू करने पहुंची टीम ने करीब 3 घंटे का प्रयास कर 20 किलो वजनी अजगर पकड़ा एवं जंगल में छोड़ दिया.
रेस्क्यू टीम के सदस्य यश सैनी ने बताया कि शनिवार को बल्लाबोड़ा के मकान में सांप की सूचना मिली. वह अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखा. रॉक पाइथन प्रजाति का सांप था, जो स्थानीय निवासी सलीम के मकान के पास प्लॉट में बने के कमरे में मिला. यह प्लॉट तूड़ा व लकड़ियां रखने को बनाया था. शनिवार को परिवार की महिला चारा लेने गई तो रॉक पाइथन ने महिला पर हमले का प्रयास किया.
पढ़ें:कोटा में 'टाइगर' को 5 फीट लंबे कोबरा ने डसा, अस्पताल में भर्ती
यश ने बताया कि मौका स्थल पर सांप तुड़े व लकड़ियों के बीच में फंसा था. यह करीब 8 फीट लंबा व 20 किलो वजनी था. करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया गया. रॉक पाइथन विषैला नहीं होता, लेकिन हमले के बाद यह पीड़ित को जकड़ लेता है और अपना शिकार बनाता है.
पढ़ें:शिकार की तलाश में हॉस्टल की मेस में घुसा क्रोकोडाइल तो कार के नीचे मिला 10 फीट का अजगर
प्रदेशभर में लगातार आ रहे हैं मामले - राजस्थान के विभन्न जिलों से सांप, कोबरा और मगरमच्छों के बाहर आने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. रिहायशी इलाकों में जहरीले सांपों के निकलने से लोगों में भय का माहौल बन जाता है. बुधवार को तो कोटा के इटावा इलाके में वन्य जीव का रेस्क्यू करने वाले रेस्क्यूर हयात खान 'टाइगर' को कोबरा ने डस लिया था. रेस्क्यू के बाद उनके साथी उनको अस्पताल लेकर गए, तब उनकी जान बच पाई.