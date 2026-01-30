ETV Bharat / state

दिल्ली में 11 साल के बेटे को सौतेले पिता ने दी दर्दनाक मौत, झाड़ियों में मिला शव; जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में एक मासूम की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. यहां 11 साल के बच्चे की किसे नुकीले औजार से बेरहमी से हत्या कर दी गई. बच्चे का शव सड़क किनारे झाड़ियों से बरामद हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है. इस जघन्य हत्या में मृतक के सौतेले पिता पर आरोप लगा है.

पीड़ित परिवार के मुताबिक, बच्चा रोज की तरह स्कूल गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा. देर शाम तक जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की. मृतक के बड़े भाई अमन ने बताया कि रात करीब तीन बजे उसके सौतेले पिता ने फोन कर चौंकाने वाली बात कही. आरोपी ने अमन को बताया कि उसने बच्चे की हत्या कर दी है और उसका शव झाड़ियों में पड़ा है. अमन के अनुसार, इस फोन कॉल पर उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने इसे किसी तरह की गलतफहमी समझा.

अमन ने बताया कि सुबह करीब छह बजे आरोपी ने शव की तस्वीर उसके मोबाइल पर भेज दी. तस्वीर देखने के बाद परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत बताए गए इलाके में खोजबीन शुरू की. तलाश के दौरान सड़क किनारे झाड़ियों में शव बरामद हुआ. शव की हालत देखकर परिवार और स्थानीय लोग सन्न रह गए. बच्चे के शरीर पर नुकीले औजार से कई वार के निशान थे, आंख बुरी तरह जख्मी थी और पास में पेचकस जैसा हथियार भी पड़ा मिला, जिससे हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है.