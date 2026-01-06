ETV Bharat / state

AMU शिक्षक राव दानिश हत्याकांड; फरार आरोपियों पर इनाम घोषित, दिल्ली तक दबिश

तीनों आरोपियों के नाम जुबेर, यासिर और फहद, सभी पर 50-50 हजार रुपये का इनाम.

शिक्षक राव दानिश और स्कूटी सवार हमलावर (फाइल फोटो)
शिक्षक राव दानिश और स्कूटी सवार हमलावर (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 11:57 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिक्षक राव दानिश की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. हत्याकांड में फरार तीनों भाइयों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. यह इनाम DIG स्तर से जारी किया गया है. इन तीनों आरोपियों के नाम जुबेर, यासिर और फहद हैं, जो पहले से ही हिस्ट्रीशीटर हैं.

पुलिस के मुताबिक, तीनों आरोपी सगे भाई हैं और हत्या के बाद से लगातार फरार चल रहे हैं. इनकी गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक कई पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. संभावित ठिकानों, रिश्तेदारों और संपर्क में रहे लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है. पुलिस को आशंका है कि आरोपी दिल्ली या उसके आसपास छिपे हो सकते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस से भी समन्वय किया गया है.

पुलिस को आशंका इस बात की भी है कि कहीं आरोपी न्यायालय में सरेंडर की कोशिश न करें. अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक पुलिस की टीम अलर्ट मोड में है, ताकि आरोपियों को तुरंत हिरासत में लिया जा सके. इस हत्याकांड में अब तक एक आरोपी सलमान कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. पुलिस का कहना है कि सलमान से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर फरार आरोपियों की तलाश तेज की गई है. हत्या की यह वारदात सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत AMU कैंपस में हुई थी, जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया था.

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं. घटना से जुड़े हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ मैनुअल इनपुट के जरिए भी कार्रवाई की जा रही है. साफ कहा कि घोषित इनाम के बाद आरोपियों पर दबाव बढ़ेगा और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, तीनों भाइयों में जुबेर का आपराधिक इतिहास बेहद गंभीर है. जुबेर पर करीब 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह दिल्ली के कई मामलों में भी वांछित चल रहा है. यही वजह है कि पुलिस इस केस को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर स्तर पर सख्ती बरत रही है.

24 दिसंबर की रात 9 बजे मारी गई थी गोली: बता दें कि एएमयू कैंपस में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर तैनात राव दानिश अली को 24 दिसंबर की रात करीब 9 बजे गोली मारी गई थी. 2 हमलावर स्कूटी पर सवार होकर आए थे. एएमयू के लाइब्रेरी कैंटीन परिसर के पास कैनेडी हॉल के सामने यह वारदात हुई. गंभीर हालत में दानिश को तुरंत जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. दानिश की पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी प्रतिष्ठित रही है. उनके ससुर फिजा उल्लाह चौधरी मुरादाबाद की कांठ विधानसभा से विधायक रह चुके हैं. उनके भाई भी एएमयू के इंजीनियरिंग विभाग में शिक्षक हैं.

हत्याकांड में पड़ोसी की हो चुकी है गिरफ्तारी: पुलिस ने हत्या में अहम भूमिका निभाने वाले परिचित और पड़ोसी सलमान कुरेशी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि मुख्य शूटर फहद, यासिर और जुबेर अभी फरार हैं. एएसपी नीरज जादौन ने बताया कि पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि सगे भाई फहद और यासिर 23 दिसंबर की रात हथियारों के साथ सलमान के घर पहुंचे थे. दोनों शूटर पूरी रात सलमान के घर रुके. सलमान ने न सिर्फ उन्हें पनाह दी बल्कि पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका भी निभाई. घटना वाले दिन सलमान ने अपनी कार से दोनों शूटरों को विश्वविद्यालय के पास छोड़ा, जहां से वे स्कूटी लेकर AMU कैंपस के अंदर गए.

दिल्ली तक कार में छोड़ाः हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर स्कूटी से फरार हो गए. बाद में स्कूटी को गभाना टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे खाई में फेंक दिया गया. इसके बाद सलमान ने एक शूटरों को अपनी कार में बैठाया और दिल्ली तक छोड़कर आया. हत्या में इस्तेमाल की गई ब्लैक रंग की स्कूटी को बरामद करते हुए कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

शाहजेब हत्याकांड का लिया बदलाः पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या के पीछे 2018 में हुआ शाहजेब हत्याकांड है. इस मामले में सलमान के कुछ साथी जेल गए थे. आरोपियों को शक था कि उस केस में शिक्षक राव दानिश ने पुलिस को मुखबिरी की थी. इसी शक और बदले की भावना में फहद, यासिर और सलमान ने मिलकर राव दानिश की हत्या की साजिश रची.

यह भी पढ़ें: AMU प्रोफेसर राव दानिश हत्याकांड का खुलासा; फिल्मी स्टाइल में रची गई थी साजिश, पड़ोसी गिरफ्तार और शूटर फरार

TAGGED:

AMU TEACHER MURDER ACCUSED REWARDED
AMU TEACHER MURDER 3 ACCUSED
AMU TEACHER MURDER RAO DANISH
एएमयू शिक्षक राव दानिश हत्याकांड
AMU TEACHER RAO DANISH MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.