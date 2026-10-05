AMU छात्रसंघ चुनाव पर गरमाई सियासत; सपा नेता सुमैया राणा पहुंचीं, हड़ताली छात्रों का समर्थन
सुमैया राणा ने कहा कि समाजवादी पार्टी जेन-जी के साथ है. देश और प्रदेश के युवाओं के साथ पार्टी खड़ी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 7:41 AM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में अब राजनीतिक समर्थन भी खुलकर सामने आने लगा है. रविवार रात को समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा एएमयू कैंपस पहुंचीं और धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात कर उनका समर्थन किया. एएमयू में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर 21 सितंबर से धरना और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रही है.
सुमैया राणा ने कहा कि समाजवादी पार्टी जेन-जी के साथ है. देश और प्रदेश के युवाओं के साथ पार्टी खड़ी है. छात्रों के हितों को लेकर पार्टी पूरी तरह उनके साथ है. उन्होंने कहा कि जिस तरह छात्रों के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उसे देखते हुए समाजवादी पार्टी छात्रों को समर्थन देने के लिए रणनीति बना रही है.
उन्होंने कहा कि धरनास्थल पर भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की स्थिति को देखना जरूरी है. इन छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जरूरी इंतजाम किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि जब वह लखनऊ से छात्रों को देखने के लिए एएमयू पहुंच सकती हैं, तो कैंपस के जिम्मेदार लोगों को भी छात्रों के बीच आकर उनसे बातचीत करनी चाहिए.
सुमैया राणा ने आरोप लगाया कि उन्हें एएमयू प्रशासन और सरकार के बीच मिलीभगत नजर आ रही है. सपा नेता ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव न होने से छात्रों के प्रतिनिधित्व का सवाल खड़ा हो गया है. उनके मुताबिक, एएमयू में करीब आठ वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. अब प्रशासन को छात्रों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए.
एएमयू में चुनाव की बहाली और चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. सुमैया राणा ने कहा कि छात्रों और युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनके हक की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है.
उन्होंने छात्रों की मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े आंदोलनों का भी जिक्र किया. कहा कि अब एएमयू में भी छात्र अपने अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.
2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सुमैया राणा ने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर कहा कि यहां सीट का सवाल नहीं बल्कि जीत के लिए रणनीति बनाने का सवाल है. उन्होंने कहा कि 2024 में दोनों दलों के बीच जो गठबंधन था, वह आगे भी कायम रहेगा.
उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रहा है और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है. कांग्रेस द्वारा महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी दल 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियां कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए सभी स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है. इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षक छात्रों के लिए अभिभावक की भूमिका में होते हैं. ऐसे में छात्रों की समस्याओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए.
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