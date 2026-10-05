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AMU छात्रसंघ चुनाव पर गरमाई सियासत; सपा नेता सुमैया राणा पहुंचीं, हड़ताली छात्रों का समर्थन

सपा नेता सुमैया राणा पहुंची अलीगढ़. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन में अब राजनीतिक समर्थन भी खुलकर सामने आने लगा है. रविवार रात को समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा एएमयू कैंपस पहुंचीं और धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात कर उनका समर्थन किया. एएमयू में छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर 21 सितंबर से धरना और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रही है.

सुमैया राणा ने कहा कि समाजवादी पार्टी जेन-जी के साथ है. देश और प्रदेश के युवाओं के साथ पार्टी खड़ी है. छात्रों के हितों को लेकर पार्टी पूरी तरह उनके साथ है. उन्होंने कहा कि जिस तरह छात्रों के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उसे देखते हुए समाजवादी पार्टी छात्रों को समर्थन देने के लिए रणनीति बना रही है. सपा नेता सुमैया राणा. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि धरनास्थल पर भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की स्थिति को देखना जरूरी है. इन छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जरूरी इंतजाम किए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि जब वह लखनऊ से छात्रों को देखने के लिए एएमयू पहुंच सकती हैं, तो कैंपस के जिम्मेदार लोगों को भी छात्रों के बीच आकर उनसे बातचीत करनी चाहिए. सुमैया राणा ने आरोप लगाया कि उन्हें एएमयू प्रशासन और सरकार के बीच मिलीभगत नजर आ रही है. सपा नेता ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव न होने से छात्रों के प्रतिनिधित्व का सवाल खड़ा हो गया है. उनके मुताबिक, एएमयू में करीब आठ वर्षों से छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं. अब प्रशासन को छात्रों से बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए.