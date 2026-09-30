एएमयू चुनाव बहाली की मांग तेज, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र
भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के समर्थन में पहुंचे अब्दुल हफीज गांधी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 12:57 PM IST
कासगंज: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रसंघ चुनाव की बहाली और तिथि घोषित करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है. कासगंज के रहने वाले पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और सपा नेता अब्दुल हफीज गांधी अलीगढ़ पहुंचे और धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र यासिर फहद से मुलाकात कर आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन दिया.
चुनाव की मांग: भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का हालचाल जानने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल हफीज गांधी ने कहा कि छात्रसंघ केवल एक संगठन नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है. वर्ष 2018-19 के बाद से एएमयू में नियमित छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए गए हैं, जिससे छात्रों को अपनी समस्याएं रखने के लिए कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं मिल पा रहा है.
यह अत्यंत चिंताजनक है कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए एक छात्र को कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है. प्रशासन को टकराव का रास्ता छोड़कर तुरंत छात्रों से संवाद स्थापित करना चाहिए और चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के साथ एक स्पष्ट, लिखित और समयबद्ध चुनाव कार्यक्रम घोषित करना चाहिए.- अब्दुल हफीज गांधी, सपा नेता
वाजिब मांग के समर्थन का दावा: अब्दुल हफीज गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी राजनीतिक हित के लिए नहीं, बल्कि एएमयू के पूर्व छात्र और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष के रूप में छात्रों की वाजिब मांग का समर्थन करने आए हैं. उन्होंने प्रशासन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र यासिर फहद की गिरती तबीयत को लेकर पूरी संवेदनशीलता बरतने की अपील की.
उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से भी संयम बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक दायरे में होना चाहिए, ताकि कैंपस का शैक्षणिक माहौल प्रभावित न हो. उन्होंने जोर देकर कहा कि एएमयू की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द निष्पक्ष चुनाव कराए जाने चाहिए.
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