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AMU छात्रसंघ चुनाव; अध्यक्ष पद पर 9 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला, जानिये विमेंस कॉलेज में कितने उम्मीदवार?

AMU छात्रसंघ चुनाव ( Photo credit: ETV Bharat )

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रसंघ चुनाव 2026-27 को लेकर तस्वीर साफ हो गई है. नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अध्यक्ष पद के लिए नौ प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं. वहीं, महिला कॉलेज छात्रसंघ (WCSU) में अध्यक्ष पद के लिए छह उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा. चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही अब प्रत्याशियों की निगाहें चुनाव प्रचार और मतदान पर टिकी हैं.





एएमयू छात्रसंघ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रो. जावेद तालिब ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले एक उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एक अन्य उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया गया. इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए नौ उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य पाए गए हैं. उपाध्यक्ष पद के लिए सात और सचिव पद के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में हैं. वहीं, कैबिनेट सदस्य के पदों के लिए 46 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है. जांच प्रक्रिया में सात उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अयोग्य पाए गए.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रो. जावेद तालिब ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) छात्रसंघ चुनाव के साथ ही यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्य पदों के लिए भी विभिन्न संकायों में उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है. चिकित्सा संकाय से पांच, जीव विज्ञान से तीन, यूनानी चिकित्सा से सात, वाणिज्य से छह, विज्ञान से पांच और कला संकाय से आठ उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं. प्रबंधन अध्ययन एवं अनुसंधान तथा अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संकायों से कुल छह उम्मीदवार मैदान में हैं. कृषि विज्ञान एवं धर्मशास्त्र संकायों से चार, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी से सात, विधि संकाय से चार और सामाजिक विज्ञान संकाय से 13 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के योग्य पाया गया है. यूनिवर्सिटी कोर्ट की सदस्यता के लिए चार उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया, जबकि चार अन्य को अयोग्य घोषित किया गया.