AMU छात्रसंघ चुनाव; अध्यक्ष पद पर 9 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला, जानिये विमेंस कॉलेज में कितने उम्मीदवार?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रो. जावेद तालिब ने बताया कि एक उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:05 PM IST
अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रसंघ चुनाव 2026-27 को लेकर तस्वीर साफ हो गई है. नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अध्यक्ष पद के लिए नौ प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं. वहीं, महिला कॉलेज छात्रसंघ (WCSU) में अध्यक्ष पद के लिए छह उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा. चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही अब प्रत्याशियों की निगाहें चुनाव प्रचार और मतदान पर टिकी हैं.
एएमयू छात्रसंघ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रो. जावेद तालिब ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने वाले एक उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान एक अन्य उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया गया. इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए नौ उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य पाए गए हैं. उपाध्यक्ष पद के लिए सात और सचिव पद के लिए तीन प्रत्याशी मैदान में हैं. वहीं, कैबिनेट सदस्य के पदों के लिए 46 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है. जांच प्रक्रिया में सात उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अयोग्य पाए गए.
कृषि विज्ञान एवं धर्मशास्त्र संकायों से चार, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी से सात, विधि संकाय से चार और सामाजिक विज्ञान संकाय से 13 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के योग्य पाया गया है. यूनिवर्सिटी कोर्ट की सदस्यता के लिए चार उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया, जबकि चार अन्य को अयोग्य घोषित किया गया.
AMU के विमेंस कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में भी नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रो. नाजिया हसन के अनुसार, अध्यक्ष पद के लिए छह, उपाध्यक्ष पद के लिए चार, सचिव पद के लिए पांच और कैबिनेट सदस्य के लिए 18 उम्मीदवार योग्य पाए गए हैं. जांच के दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए एक-एक तथा कैबिनेट सदस्य पद के लिए तीन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया.
3 नवंबर को फाइनल स्पीच, 5 को मतदान : एएमयू छात्रसंघ और महिला कॉलेज छात्रसंघ चुनाव के लिए तीन नवंबर को प्रत्याशियों के अंतिम भाषण होंगे. इसके बाद पांच नवंबर को मतदान कराया जाएगा. मतदान के दिन ही शाम छह बजे से मतगणना शुरू होगी. सभी मतों की गिनती पूरी होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. अब चुनाव कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रत्याशियों के बीच प्रचार और छात्रों से समर्थन जुटाने की गतिविधियां तेज होने की संभावना है.
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