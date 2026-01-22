ETV Bharat / state

17 साल बाद इंसाफ; AMU छात्र की हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद

वर्ष 2007 में AMU छात्रसंघ चुनाव के दौरान छात्र की हत्या कर दी गयी थी. इसमें तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई है.

आसिफ नबी, गीतम कुशवाहा और आबिद अंसारी को सज़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)
अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुचर्चित छात्र हत्या कांड में 17 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है. वर्ष 2007 में AMU छात्रसंघ चुनाव के दौरान हुई गोलीकांड की इस वारदात में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय तारकेश्वरी सिंह ने तीन हत्यारोपियों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

इसके साथ ही आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. शासकीय अधिवक्ता और एडीजीसी कुलदीप तोमर ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह वारदात 8 अप्रैल 2007 की रात करीब 1:45 बजे हुई थी.

जानकारी देते ADGC कुलदीप कुमार (Video Credit: ETV Bharat)

मुल्ला मोहम्मद की गोली मारकर हत्या: उस समय एएमयू में छात्रसंघ चुनाव चल रहे थे और विभिन्न गुटों के बीच तनाव बना हुआ था. ओडिशा निवासी छात्र मुल्ला मोहम्मद अपने साथियों निजामुद्दीन, शाहनवाज, साबिर अली और नबी हसन के साथ एएमयू के हबीब हॉस्टल के सामने एक चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे. चुनावी रंजिश के चलते बाइक से आए चार युवकों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली सीधे मुल्ला मोहम्मद को लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

वारदात के बाद आरोपी हुआ फरार: गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. साथी छात्रों ने घायल मुल्ला मोहम्मद को जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मामले की जांच में सामने आया कि हत्या छात्रसंघ चुनाव की प्रतिद्वंद्विता का नतीजा थी. एक गुट आजमगढ़ लॉबी से और दूसरा बिहार लॉबी से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा था. इसी रंजिश में यह वारदात अंजाम दी गई.

सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा: पुलिस ने सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले में नामजद एफआईआर के बाद जांच करते हुए तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई गवाह पेश हुए. कुछ गवाह मुकर भी गए, लेकिन अंतिम चरण में पेश हुए चश्मदीद गवाहों निजामुद्दीन और वादी नबी हसन ने पूरी घटना का समर्थन किया. उन्होंने अदालत को बताया कि उनके सामने ही मुल्ला मोहम्मद की गोली मारकर हत्या की गई थी.

एएमयू से निष्कासित छात्र ने की थी हत्या: सभी साक्ष्यों, गवाहियों और बरामद तमंचों के आधार पर कोर्ट ने आसिफ नबी निवासी इटावा, गीतम कुशवाहा निवासी अलीगढ़ और आबिद अंसारी को हत्या का दोषी करार दिया. तीनों आरोपी उस समय एएमयू से निष्कासित छात्र बताए गए थे. इस फैसले को छात्र राजनीति से जुड़ी हिंसा के मामलों में एक अहम नजीर माना जा रहा है. लंबे समय बाद आए इस निर्णय से मृतक के परिवार को इंसाफ मिला है, वहीं यह संदेश भी गया है कि चुनावी रंजिश और हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

