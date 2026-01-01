ETV Bharat / state

AMU प्रोफेसर राव दानिश हत्याकांड का खुलासा; फिल्मी स्टाइल में रची गई थी साजिश, पड़ोसी गिरफ्तार और शूटर फरार

2018 के शाहजेब मर्डर की रंजिश में शिक्षक की हत्या की गई, सीसीटीवी और सोशल मीडिया से मिला सुराग

साजिशकर्ता सलमान गिरफ्तार.
साजिशकर्ता सलमान गिरफ्तार. (ETV Bharat)
अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 24 दिसंबर को हुए प्रोफेसर राव दानिश हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या में अहम भूमिका निभाने वाले परिचित और पड़ोसी सलमान कुरेशी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि मुख्य शूटर फहद और यासिर समेत तीन शातिर अपराधी अभी फरार हैं.
24 दिसंबर को मारी गई थी गोलीः एसएसपी नीरज जादौन ने मीडिया को बताया कि 24 दिसंबर को AMU कैंपस के भीतर बदमाशों ने शिक्षक राव दानिश को गोली मार दी थी. गंभीर रूप से घायल दानिश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. इससे न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि पूरे शहर में दहशत और आक्रोश का कारण हो गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए कई पुलिस टीमें गठित की गईं और हर संभावित एंगल से जांच शुरू की गई.

सीसीटीवी में दिखे दो स्कूटी सवार संदिग्धः एएसपी ने बताया कि पुलिस ने सबसे पहले विश्वविद्यालय परिसर और आसपास लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. AMU के सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट, शहर की ओर जाने वाले रास्तों और टोल प्लाजा तक के कैमरे चेक किए गए. जांच में सामने आया कि वारदात के बाद दो युवक स्कूटी से फरार हुए थे. इसी सुराग के आधार पर पुलिस आगे बढ़ी.

एसएसपी नीरज जादौन ने किया हत्या का खुलासा. (ETV Bharat)

सोशल मीडिया खंगाने पर मिला सुरागः एसएसपी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने राव दानिश के पुराने विवादों और उनके पिछले इतिहास को भी खंगाला. इसी क्रम में सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच की गई, जहां एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर किए गए कुछ दावों से पुलिस को अहम लीड मिली. इस लीड को विकसित करने पर पुलिस सलमान कुरेशी तक पहुंची, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.

हत्या में प्रयुक्त स्कूटी और कार.
हत्या में प्रयुक्त स्कूटी और कार. (ETV Bharat)

मोहल्ले के सलमान ने दी शूटरों को पनाहः एएसपी ने बताया कि पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि सगे भाई फहद और यासिर 23 दिसंबर की रात हथियारों के साथ सलमान के घर पहुंचे थे. दोनों शूटर पूरी रात सलमान के घर रुके. सलमान ने न सिर्फ उन्हें पनाह दी बल्कि पूरी साजिश में सक्रिय भूमिका भी निभाई. घटना वाले दिन सलमान ने अपनी KIA कार से दोनों शूटरों को विश्वविद्यालय के पास छोड़ा, जहां से वे स्कूटी लेकर AMU कैंपस के अंदर गए.
आरोपियों को दिल्ली तक कार में छोड़ाः हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों शूटर स्कूटी से फरार हो गए. बाद में स्कूटी को गभाना टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे खाई में फेंक दिया गया. इसके बाद सलमान ने एक शूटरों को अपनी कार में बैठाया और दिल्ली तक छोड़कर आया. हत्या में इस्तेमाल की गई ब्लैक रंग की स्कूटी को बरामद करते हुए कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है.

स्कूटी से जाते शूटर.
स्कूटी से जाते शूटर. (ETV Bharat)

सलमान ने निभाई अहम भूमिकाः एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि सलमान शिक्षक राव दानिश को पहले से जानता था. दोनों आमिर निशा इलाके में रहते थे, इसलिए सलमान को राव दानिश की दिनचर्या और गतिविधियों की अच्छी जानकारी थी. सलमान को पूरी घटना की जानकारी थी और उसने जानबूझकर शूटरों को शरण दी, हथियार छिपवाए और बाद में सबूत मिटाने की भी कोशिश की.

शाहजेब हत्याकांड का लिया बदलाः पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या के पीछे 2018 में हुआ शाहजेब हत्याकांड है. इस मामले में सलमान के कुछ साथी जेल गए थे. आरोपियों को शक था कि उस केस में शिक्षक राव दानिश ने पुलिस को मुखबिरी की थी. इसी शक और बदले की भावना में फहद, यासिर और सलमान ने मिलकर राव दानिश की हत्या की साजिश रची.

दोनों शूटर और उसका भाई फरारः एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि शातिर अपराधी सगे भाई फहद, यासिर और जुबेर अभी फरार हैं. ये तीनों आपस में भाई हैं. जुबेर हिस्ट्रीशीटर है और खतरनाक अपराधी मुनीर का साथी रह चुका है. पुलिस की कई टीमें इनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं. गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड का पूरा खुलासा हो सकेगा. सलमान कुरेशी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, जबकि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने प्रयास तेज कर दिए हैं.

