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AMU हॉस्टल कांड: फरार छात्र का मददगार दोस्त गिरफ्तार, जानें क्या-क्या हुआ खुलासा

अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉस्टल से संदिग्ध दस्तावेजों की बरामदगी और फायरिंग कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी आसिफ इदरीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिय़ा है। आरोपी के पास से ऑडी कार और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं. वहीं, इस मामले के मुख्य आरोपी शाहबाज और उसका साथी मोहम्मद अकील अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है.

दरअसल, बीते 8 अप्रैल को पुलिस ने एएमयू प्रॉक्टर टीम के साथ मिलकर हॉस्टल में छापेमारी की थी. उस दौरान एक कमरे से संदिग्ध दस्तावेज, नकली नोट, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, पिस्टल मैगजीन, लैपटॉप और डिजिटल पेन बरामद हुए थे. जांच में पता चला कि वह कमरा अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था. इस पूरे मामले का कनेक्शन उसी फायरिंग कांड से जुड़ा मिला, जो एफएम टावर के पास बाइक खड़ी करने के विवाद के बाद हुआ था. घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान शाहबाज के रूप में हुई. वह एएमयू में एमसीए द्वितीय वर्ष का छात्र बताया गया है, जो सर जियाउद्दीन हॉल के जफर अहमद सिद्दीकी हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहा था.



पुलिस के अनुसार जब दबिश दी गई तो शाहबाज, आसिफ और मोहम्मद अकील मौके से फरार हो गए थे. बाद में गिरफ्तारी के बाद आसिफ इदरीश ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने शाहबाज को हॉस्टल से निकालकर शहर से फरार होने में मदद की थी. पुलिस का दावा है कि शाहबाज हथियार और कारतूस की व्यवस्था करता था, जबकि आसिफ आर्थिक और अन्य सहयोग देता था.



एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि मामले में हथियार और नकली नोट के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है. वहीं, एसएसपी नीरज जादौन ने कहा कि मुख्य आरोपी अभी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. एएमयू प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी छात्र शाहबाज को निलंबित कर दिया है और उसके कैंपस में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है. प्रॉक्टर प्रोफेसर नावेद खान के अनुसार फर्जी दस्तावेजों की जांच संबंधित बोर्ड से कराई जा रही है. गौरतलब है कि गिरफ्तार आसिफ के खिलाफ पहले से भी दो आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है, जिससे इस मामले के और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.



