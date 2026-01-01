ETV Bharat / state

AMU में शिक्षक राव दानिश अली हत्याकांड, सैकड़ों छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च, हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में शिक्षक राव दानिश अली की हत्या के एक सप्ताह बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग सका है. वहीं, विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का आक्रोश खुलकर सामने आया है. बुधवार शाम को AMU के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने कैंडल मार्च निकालकर मृतक शिक्षक को श्रद्धांजलि दी और पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द हत्याकांड के खुलासे की मांग की है.





कैंडल मार्च आर्ट फैकल्टी से शुरू होकर बाब-ए-सैय्यद गेट तक निकाला गया. इसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान छात्रों के साथ-साथ पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष, पूर्व छात्र नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल रहे. सभी के हाथों में मोमबत्तियां थीं और एक ही मांग गूंज रही थी कि राव दानिश अली के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए.







प्रोफेसर ने जताया दुख: कैंडल मार्च के दौरान AMU के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने मृतक शिक्षक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा है. उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस पूरी गंभीरता से जांच में जुटी हुई है.



कुछ सीसीटीवी कैमरे खराब थे: सीसीटीवी कैमरों को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रॉक्टर ने स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय परिसर में कुछ कैमरे खराब थे. उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर के आसपास केबल खराब होने के कारण कई CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस स्थान पर घटना हुई, वहां का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है और उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन यह घटना अचानक हुई, जिसकी किसी को आशंका नहीं थी. भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए प्रिवेंटिव कदम उठाए जा रहे हैं.

एक हफ्ते बाद भी हत्यारोपी पकड़ से दूर: कैंडल मार्च में शामिल पूर्व छात्र अदनान हमीद ने कहा कि हत्या को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अब तक हत्यारे पकड़ से बाहर हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर इस तरह की वारदात ने छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सीसीटीवी कैमरों का बंद होना भी एक बड़ी लापरवाही है, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन को लेनी चाहिए.