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घर में सो रहे युवक के हाथ पैर बांधकर रेत डाला गला, पिता ने बहू पर जताया शक

अमरोहा हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के पिपलोती कलां गांव में सनसनीखेज वारदात हुई.

अमरोहा में गला रेत कर युवक की हत्या.
अमरोहा में गला रेत कर युवक की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 1:39 PM IST

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अमरोहा : हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के पिपलोती कलां गांव से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. घर में टिनशेड के नीचे सो रहे मजदूर की अज्ञात बदमाशों ने हाथ-पैर बांधकर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. घटना की जानकारी थोड़ी दूर पर सो रही पत्नी और बच्चों को भी पता नहीं चली. हालांकि पत्नी बेहोशी की हालत में मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने प्राथमिक जांच और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

घटना की जानकारी देते एसपी अमरोहा अमित कुमार आनंद. (Video Credit : ETV Bharat)



पिपलोती कलां गांव निवासी मौबीन के अनुसार उनका बेटा मेराज (35) मजदूरी करता था. शनिवार रात वह पत्नी और बच्चों के साथ घर के टिनशेड के नीचे अलग-अलग चारपाइयों पर सोया था. मेराज का खून से लथपथ शव सुबह देखा तो जानकारी हुई. किसी ने धारदार हथियार से मेराज का गला रेत कर हत्या कर दी थी. रूही का कहना है कि कुछ अज्ञात लोग घर में घुसे थे और लूटपाट के दौरान पति की हत्या कर दी थी.

मौबीन ने अपनी पुत्रवधू रूही पर वारदात में संलिप्त होने के शक जताया है. मौबीन के मुताबिक उनके मौके पर पहुंचने के करीब 10 मिनट बाद ही रूही नींद से जागी. एसपी अमरोहा अमित कुमार आनंद ने बताया कि हत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. हत्या, लूट या किसी साजिश की आशंका को भी खंगाला जा रहा है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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