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अमरोहा में हत्या; गन्ने के खेत में मिला अधजला शव और बाइक, युवक की नहीं हो सकी शिनाख्त

हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के दीपपुर गांव में रविवार सुबह गन्ने के खेत में अज्ञात युवक का अधजला शव और बाइक मिली.

अमरोहा; गन्ने के खेत में मिला युवक का अधजला शव.
अमरोहा; गन्ने के खेत में मिला युवक का अधजला शव. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
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अमरोहा : हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के दीपपुर गांव में रविवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब गन्ने के खेत में एक अज्ञात युवक का अधजला शव पड़ा मिला. शव के पास ही बाइक भी जली हुई हालत में बरामद हुई. शुरुआती जांच में युवक की हत्या कर पहचान मिटाने के उद्देश्य से शव और बाइक को पेट्रोल डालकर जलाने की आशंका जताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंची.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव. (Video Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के दीपपुर गांव के पास रविवार सुबह गन्ने के खेत में एक युवक का अधजला शव ग्रामीणों ने देखा. शव के पास ही एक बाइक भी जली हुई हालत में पड़ी थी. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव समेत कई अधिकारी फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.

पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के मुताबिक प्राथमिक जांच में शव पर चोट के निशान भी मिले हैं. शव काफी हद तक जल चुका है. बाइक भी पूरी तरह जली हुई हालत में बरामद हुई है. आशंका है कि युवक की हत्या के बाद पहचान मिटाने और सबूत नष्ट करने के इरादे से शव और बाइक को आग के हवाले किया गया. हालांकि स्पष्ट वजह जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही सामने आएगी. युवक के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही बाइक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

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