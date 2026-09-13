ETV Bharat / state

अमरोहा में हत्या; गन्ने के खेत में मिला अधजला शव और बाइक, युवक की नहीं हो सकी शिनाख्त

अमरोहा; गन्ने के खेत में मिला युवक का अधजला शव. ( Photo Credit : ETV Bharat )