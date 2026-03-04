ETV Bharat / state

अमरोहा में गश्त कर रहे सिपाही पर गंडासे से हमला, सामने आई चौंकाने वाली वजह

अमरोहा : होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत गश्त पर निकले सिपाही पर गंडासे से हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना नगर क्षेत्र के छेवड़ा मोहल्ले में मंगलवार रात हुई. हमले में घायल सिपाही अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी हुई है.

घटना की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद. (Video Credit : ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि वारदात मंगलवार रात अमरोहा नगर के मोहल्ला छेवड़ा में हुई. गश्त पर निकले सिपाही राहुल सिंह पर एक युवक ने धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया था. जिससे राहुल के कंधे और कान पर गंभीर चोटें आई थी. वारदात के बाद आसपास मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया है. पकड़ा गया युवक मानसिक रूप से बीमार प्रतीत हो रहा है. वह अपना नाम-पता भी ढंग से नहीं बता पा रहा है. फिलहाल मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.