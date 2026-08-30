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अमरोहा में पानी की टंकी पर चढ़ी विधवा; ससुराल पक्ष पर लगाया पति के हिस्से की संपत्ति में अधिकार न देने का आरोप

अमरोहा : ससुराल पक्ष से संपत्ति में हिस्सा न मिलने और ट्रैक्टर कब्जे में लेने समेत कई आरोप लगाते हुए महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई. महिला के इस कदम से गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस-प्रशासन की टीम ने किसी तरह महिला की पानी की टंकी से नीचे उतारा और पारिवारिक विवाद निपटाने की भरोसा दिया है.

मामला मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के कैसरा गांव का है. यहां रहने वाले नवनीत भारती की करीब 11 महीने पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी. नवनीत की मौत के बाद पत्नी सरोज अपने पांच वर्षीय मासूम बेटे के साथ रहती है. शनिवार दोपहर सरोज ससुराल पक्ष पर कई आरोप लगाते हुए पानी की टंका पर चढ़ गई.



सरोज का आरोप है कि पति की मौत के बाद से ससुराल पक्ष के लोग उसे पति के हिस्से की संपत्ति में अधिकार नहीं दे रहे हैं. उसका ट्रैक्टर भी ससुराल पक्ष के लोगों ने अपने कब्जे में ले रखा है. इससे बच्चे के पालन पोषण और जीवन यापन में परेशानी हो रही है. सरोज के इस कदम से गांव में अफरा-तफरी मच गई.



घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. एसआई योगेंद्र सिंह ने सरोज से फोन के जरिए बातचीत कर उसे समझाने और सुरक्षित नीचे उतरने के लिए कहा. ग्राम प्रधान रुद्र प्रताप सिंह ने भी सरोज को समझाने का प्रयास किया. पुलिस और ग्रामीणों ने लगातार समझाने पर सरोज नीचे उतरने को राजी हुई. हालांकि सुरक्षा को देखते हुए मौके पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था.