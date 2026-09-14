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अमरोहा में अंतिम संस्कार के दौरान दो पक्षों में खूनी संघर्ष; 5 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर

गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम में अंतिम संस्कार के दौरान हुई घटना.

अमरोहा में अंतिम संस्कार के दौरान मारपीट.
अमरोहा में अंतिम संस्कार के दौरान मारपीट. (Photo Credit : Social Media)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 1:41 PM IST

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अमरोहा : गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम में रविवार शाम अंतिम संस्कार के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया. देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों से मारपीट शुरू हो गई. अचानक हुई मारपीट से अंतिम संस्कार में शामिल लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. घटना में दोनों पक्षों के पांच लोगों के घायल होने और एक की हालत गंभीर होने की बात बताई जा रही है.

बताया गया कि अमरोहा नगर और गजरौला क्षेत्र के मोहल्ला फाजलपुर के लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तिगरी गंगा धाम पहुंचे थे. अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. शुरुआत में लोगों ने विवाद को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में मामला बढ़ गया.


प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष एक-दूसरे के सामने आ गए. गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई. दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे. अचानक हुए संघर्ष से गंगा धाम में मौजूद अन्य लोगों में भी दहशत फैल गई. लोग खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

मारपीट के दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस जांच शुरू कर दी है. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार का कहना है कि जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.


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