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अमरोहा में भ्रूण लिंग जांच रैकेट का पर्दाफाश; हरियाणा-यूपी की संयुक्त टीम ने महिला समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार

मंडी धनौरा में भ्रूण लिंग जांच का रैकेट चल रहा था. एक केस के एवज में 22 हजार रुपये लिए जाते थे.

अमरोहा में भ्रूण लिंग जांच का रैकेट पकड़ा गया.
अमरोहा में भ्रूण लिंग जांच का रैकेट पकड़ा गया. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
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अमरोहा : मंडी धनौरा क्षेत्र में अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच करने के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है. हरियाणा के सोनीपत जिले की पीसी-पीएनडीटी टीम ने अमरोहा प्रशासन और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए गर्भस्थ शिशु का लिंग बताने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. मामले में दलाल महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि अल्ट्रासाउंड करने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया.

बताया गया कि सोनीपत पीसी-पीएनडीटी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच कराई जा रही है. सूचना के आधार पर टीम ने एक गर्भवती महिला को डिकॉय मरीज बनाकर पूरे ऑपरेशन की योजना तैयार की. योजना के अनुसार बागपत निवासी महिला ने भ्रूण लिंग जांच के एवज में 32 हजार रुपये मांगे. बाद में सौदा 22 हजार रुपये में तय हुआ. टीम ने पुलिस सुरक्षा के साथ कार्रवाई शुरू की.

आरोपियों ने पहले डिकॉय महिला को मेरठ बुलाया गया, लेकिन बाद में उसे मंडी धनौरा लाया गया. यहां होली पार्क के पास एक बाइकसवार युवक महिला और एक अन्य महिला को लेकर मून डिग्री कॉलेज के पास स्थित एक मकान में पहुंचा. जहां बिना पंजीकरण और बिना एफ-फॉर्म के पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण का लिंग परीक्षण किया गया. इस दौरान डिकॉय महिला को गर्भ में लड़का होने की जानकारी दी गई.

इधर, पीसी-पीएनडीटी टीम ने मौके की निगरानी करते हुए बाइकसवार युवक को पकड़ लिया. हालांकि अल्ट्रासाउंड करने वाला आरोपी और एक महिला फरार हो गई. आरोपी की पहचान गौरव कुमार उर्फ डॉ. रवि के रूप में हुई. मौके पर पहुंचे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और टीम ने मकान की तलाशी ली, जहां से अल्ट्रासाउंड जेल, आईडी कार्ड और डिकॉय ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए 18 हजार रुपये बरामद किए गए. टीम ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी की है.

मामले में नीलम पत्नी अनिल निवासी बागपत, रोहित पुत्र हरपाल सिंह निवासी कंचन बाजार धनौरा और गौरव कुमार उर्फ डॉ. रवि के खिलाफ पीसी-पीएनडीटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी गई है. अमरोहा सीएमओ डॉ. योगेंद्र सिंह ने बताया कि सोनीपत के पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉ. दीपक कौशिक, डॉ. योगेश दहिया, दो अनमोल की टीम ने कार्रवाई अंजाम दिया. कार्यवाही के दौरान अमरोहा विभाग से जसकरन गंगवार और नायब तहसीलदार राजपाल सिंह मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद रहे. इस मामले में एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.

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