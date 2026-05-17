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अमरोहा में भ्रूण लिंग जांच रैकेट का पर्दाफाश; हरियाणा-यूपी की संयुक्त टीम ने महिला समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार

अमरोहा : मंडी धनौरा क्षेत्र में अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच करने के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है. हरियाणा के सोनीपत जिले की पीसी-पीएनडीटी टीम ने अमरोहा प्रशासन और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए गर्भस्थ शिशु का लिंग बताने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. मामले में दलाल महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि अल्ट्रासाउंड करने वाला आरोपी मौके से फरार हो गया.

बताया गया कि सोनीपत पीसी-पीएनडीटी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच कराई जा रही है. सूचना के आधार पर टीम ने एक गर्भवती महिला को डिकॉय मरीज बनाकर पूरे ऑपरेशन की योजना तैयार की. योजना के अनुसार बागपत निवासी महिला ने भ्रूण लिंग जांच के एवज में 32 हजार रुपये मांगे. बाद में सौदा 22 हजार रुपये में तय हुआ. टीम ने पुलिस सुरक्षा के साथ कार्रवाई शुरू की.

आरोपियों ने पहले डिकॉय महिला को मेरठ बुलाया गया, लेकिन बाद में उसे मंडी धनौरा लाया गया. यहां होली पार्क के पास एक बाइकसवार युवक महिला और एक अन्य महिला को लेकर मून डिग्री कॉलेज के पास स्थित एक मकान में पहुंचा. जहां बिना पंजीकरण और बिना एफ-फॉर्म के पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन से भ्रूण का लिंग परीक्षण किया गया. इस दौरान डिकॉय महिला को गर्भ में लड़का होने की जानकारी दी गई.

इधर, पीसी-पीएनडीटी टीम ने मौके की निगरानी करते हुए बाइकसवार युवक को पकड़ लिया. हालांकि अल्ट्रासाउंड करने वाला आरोपी और एक महिला फरार हो गई. आरोपी की पहचान गौरव कुमार उर्फ डॉ. रवि के रूप में हुई. मौके पर पहुंचे ड्यूटी मजिस्ट्रेट और टीम ने मकान की तलाशी ली, जहां से अल्ट्रासाउंड जेल, आईडी कार्ड और डिकॉय ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए 18 हजार रुपये बरामद किए गए. टीम ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी की है.