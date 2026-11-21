अमरोहा तिगरी गंगा मेला; बनारस की तर्ज पर हुई गंगा आरती, हर-हर गंगे के जयघोष से गूंजा घाट
माध्यमिक शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री गुलाब देवी ने किया राजकीय गंगा मेले का उद्घाटन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 1:34 PM IST
अमरोहा : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध राजकीय गंगा मेला तिगरी-2026 का शुक्रवार को देवोत्थान एकादशी के पावन अवसर पर शुभारंभ हो गया. गंगा तट पर आयोजित उद्घाटन समारोह में आस्था, भक्ति और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला. हवन-यज्ञ, मां गंगा के दुग्धाभिषेक और बनारस के घाटों की तर्ज पर आयोजित गंगा महाआरती से गंगा तट भक्तिमय नजर आया.
मेले का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री एवं जनपद की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने किया. इस मौके पर सांसद कंवर सिंह तंवर, मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडल संगीता सिंह, विधायक धनौरा राजीव तरारा, विधायक हसनपुर महेंद्र सिंह खड़गवंशी, एमएलसी डॉ. हरि सिंह ढिल्लो, एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त, जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे. अतिथियों ने यज्ञ में आहुतियां भी दीं.
प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि तिगरी गंगा मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रतीक है. तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर के मेलों को जोड़ने के लिए बनाए गए पांटून पुल बड़ी सौगात है. इस पुल से दोनों ओर के मेलों में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी. उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं और पांटून पुल के निर्माण में सहयोग के लिए प्रशासनिक टीम की सराहना की.
विधायक धनौरा राजीव तरारा ने कहा कि इस बार राजकीय गंगा मेला तिगरी को पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक भव्य और दिव्य नजर आ रहा है. बेहतर व्यवस्थाओं के लिए मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और जिला प्रशासन का योगदान सराहनीय है. तिगरी और गढ़मुक्तेश्वर को जोड़ने वाला पांटून पुल क्षेत्र के लिए अनूठा उपहार है. विधायक हसनपुर महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने मेले की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की. कहा कि प्रयागराज की तर्ज पर गंगा महाआरती का आयोजन मेले की विशेष उपलब्धि है.
जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने तिगरी गंगा मेले की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता पर प्रकाश डाला. कहा कि तिगरी मेले की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. यहां दूर-दराज के क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन एवं स्नान के लिए पहुंचते हैं. उन्होंने श्रद्धालुओं से स्वच्छता बनाए रखने और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की. समारोह के दौरान पांटून पुल निर्माण करने वाली टीम को भी सम्मानित किया गया.
धार्मिक आयोजनों के बाद सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया. ब्लू बर्ड इंटरनेशनल कॉलेज धनौरा के विद्यार्थियों की प्रस्तुति, इंडियाज गॉट टैलेंट के माध्यम से पहचान बनाने वाली झंकिता विश्वकर्मा की म्यूजिकल प्रस्तुति, मथुरा के श्री गीत कृष्ण की ब्रज संस्कृति पर आधारित नृत्य प्रस्तुति और अमरोहा की कथक नृत्यांगना तेजस्विनी की शिव-दुर्गा नृत्य नाटिका की प्रस्तुतियां शानदार रहीं.
उद्घाटन समारोह में मुख्य विकास अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी, मेला अधिकारी गरिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया, एसडीएम धनौरा शैलेश दुबे, अमरोहा नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन, ब्लॉक प्रमुख हसनपुर ममता गुर्जर, ब्लॉक प्रमुख गजरौला मीनाक्षी चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पार्टी पदाधिकारी, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.
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