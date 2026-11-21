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अमरोहा तिगरी गंगा मेला; बनारस की तर्ज पर हुई गंगा आरती, हर-हर गंगे के जयघोष से गूंजा घाट

अमरोहा तिगरी गंगा मेला का शुभारंभ. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अमरोहा : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध राजकीय गंगा मेला तिगरी-2026 का शुक्रवार को देवोत्थान एकादशी के पावन अवसर पर शुभारंभ हो गया. गंगा तट पर आयोजित उद्घाटन समारोह में आस्था, भक्ति और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला. हवन-यज्ञ, मां गंगा के दुग्धाभिषेक और बनारस के घाटों की तर्ज पर आयोजित गंगा महाआरती से गंगा तट भक्तिमय नजर आया.

अमरोहा तिगरी गंगा मेला. (Video Credit : ETV Bharat)



मेले का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री एवं जनपद की प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने किया. इस मौके पर सांसद कंवर सिंह तंवर, मंडलायुक्त मुरादाबाद मंडल संगीता सिंह, विधायक धनौरा राजीव तरारा, विधायक हसनपुर महेंद्र सिंह खड़गवंशी, एमएलसी डॉ. हरि सिंह ढिल्लो, एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त, जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे. अतिथियों ने यज्ञ में आहुतियां भी दीं.