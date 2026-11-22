अमरोहा तिगरी गंगा मेले में DM-SP की जुगलबंदी ने बांधा समां, गाना गाया 'सलामत रहे दोस्ताना हमारा'
प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया कि अधिकारियों का खुशनुमा अंदाज लोगों के बीच आकर्षण बना हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:14 PM IST
अमरोहा : राजकीय गंगा मेला तिगरी-2026 में इस बार आस्था, संस्कृति और मनोरंजन के साथ अधिकारियों का एक ऐसा अनोखा अंदाज भी देखने को मिला, जिसने मेले में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया. आमतौर पर सरकारी बैठकों, निरीक्षणों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने वाले जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव जब एक साथ सुरों की महफिल में नजर आए तो वहां मौजूद लोग भी इस पल के गवाह बन गए. दोनों अधिकारियों की जुगलबंदी का वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.
दरअसल, तिगरी गंगा मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर गायक अपनी प्रस्तुति दे रहे थे. इसी बीच गायक ने अचानक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी गाना गाने की गुजारिश कर दी. फिर क्या था, एसपी लखन सिंह यादव ने माइक अपने हाथ में थाम लिया और मशहूर गीत 'सलामत रहे दोस्ताना हमारा' गाना शुरू कर दिया. उनके साथ बैठे जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने भी सुर से सुर मिलाया और दोनों अधिकारियों ने शानदार अंदाज में गीत की प्रस्तुति दी.
मंच पर डीएम और एसपी की यह जुगलबंदी देखकर वहां मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और दर्शक भी उत्साहित हो उठे. दोनों अधिकारियों ने जिस सहजता और आत्मीयता के साथ गीत गाया, उसने माहौल को खुशनुमा बना दिया. गाना समाप्त होते ही वहां मौजूद लोगों ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया.
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. लोग डीएम और एसपी की सराहना कर रहे हैं. खास बात यह रही कि प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच दोनों अधिकारियों ने मेले के सांस्कृतिक माहौल में शामिल होकर लोगों के साथ खुशनुमा पल साझा किए.
गौरतलब है कि जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ वर्ष 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की पढ़ाई की है और दिल्ली में रहते हैं. वहीं, पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव वर्ष 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मूल रूप से राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले हैं.
गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने वायरल वीडियो के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों अधिकारियों के इस दोस्ताना अंदाज को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और उनकी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं. तिगरी मेले की रौनक के बीच अधिकारियों का यह खुशनुमा अंदाज अब लोगों के बीच खास आकर्षण बना हुआ है.
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