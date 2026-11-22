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अमरोहा तिगरी गंगा मेले में DM-SP की जुगलबंदी ने बांधा समां, गाना गाया 'सलामत रहे दोस्ताना हमारा'

DM-SP की जुगलबंदी ने बांधा समां ( Photo credit: ETV Bharat )

अमरोहा : राजकीय गंगा मेला तिगरी-2026 में इस बार आस्था, संस्कृति और मनोरंजन के साथ अधिकारियों का एक ऐसा अनोखा अंदाज भी देखने को मिला, जिसने मेले में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया. आमतौर पर सरकारी बैठकों, निरीक्षणों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने वाले जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव जब एक साथ सुरों की महफिल में नजर आए तो वहां मौजूद लोग भी इस पल के गवाह बन गए. दोनों अधिकारियों की जुगलबंदी का वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है.





DM-SP की जुगलबंदी ने बांधा समां (वायरल वीडियो) दरअसल, तिगरी गंगा मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मंच पर गायक अपनी प्रस्तुति दे रहे थे. इसी बीच गायक ने अचानक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी गाना गाने की गुजारिश कर दी. फिर क्या था, एसपी लखन सिंह यादव ने माइक अपने हाथ में थाम लिया और मशहूर गीत 'सलामत रहे दोस्ताना हमारा' गाना शुरू कर दिया. उनके साथ बैठे जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने भी सुर से सुर मिलाया और दोनों अधिकारियों ने शानदार अंदाज में गीत की प्रस्तुति दी.