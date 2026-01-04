ETV Bharat / state

अमरोहा में थार से स्टंट; सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने पर युवक गिरफ्तार, गाड़ी सीज

अमरोहा : गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे किनार बनी सर्विस रोड के डिवाइडर पर थार चालक ने खतरनाक स्टंट किया. थार स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मामला पुलिस में पहुंचा. इसके बाद पुलिस ने थार चालक युवक को गिरफ्तार कर वाहन सीज कर दिया. घटना के बाबत थार चालक युवक ने भविष्य में ऐसी गलती न करने की बात भी वीडियो में कही है.

अमरोहा में थार से स्टंट, युवक गिरफ्तार. (Video Credit : Amroha Police)









गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर थार से स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ था. मामला संज्ञान में आने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थार चालक की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में यातायात नियमों की अवहेलना और खतरनाक स्टंट की बात सामने आई है. वाहन को सीज कर दिया गया है. वाहन चालक युवक विवेक (22) एमडीए कॉलोनी गजरौला का रहने वाला है. उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में इस तरह की हरकत न करने का संकल्प लिया है.