ETV Bharat / state

अमरोहा में बेटे ने दोस्तों संग मिलकर कर दी पिता की हत्या; घरेलू कलह बना मर्डर का कारण

अमरोहा में बेटे ने दोस्तों संग मिलकर कर दी पिता की हत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अमरोहा: नौगावां सादात थाना क्षेत्र में हुई बाग ठेकेदार की हत्या के मामले का पुलिस ने दो दिन में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मृतक के बेटे सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया गया है. यह मर्डर बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था. थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी आयान ने बताया कि पिता के व्यवहार और लगातार हो रहे घरेलू विवाद से परेशान होकर उसने अपने दोस्तों दीपांशु और दीपक के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. योजना के तहत 1 और 2 जून की रात तीनों आरोपी आम के बाग में पहुंचे, जहां रईस चारपाई पर सो रहा था. इसी दौरान आयान ने तमंचे से उसके सिर में गोली मार दी और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देहरा चौराहे से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में आयान पुत्र रईस अहमद, दीपांशु पुत्र कैलाश सैनी तथा दीपक पुत्र महेन्द्र सैनी निवासी ग्राम गजस्थल थाना नौगावां सादात शामिल हैं.