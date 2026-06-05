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अमरोहा में बेटे ने दोस्तों संग मिलकर कर दी पिता की हत्या; घरेलू कलह बना मर्डर का कारण

जांच में सामने आया कि रईस अहमद टेंट हाउस का व्यवसाय करते थे. उन्होंने एक आम का बगीचा भी ठेके पर लिया था.

अमरोहा में बेटे ने दोस्तों संग मिलकर कर दी पिता की हत्या.
अमरोहा में बेटे ने दोस्तों संग मिलकर कर दी पिता की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:01 AM IST

2 Min Read
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अमरोहा: नौगावां सादात थाना क्षेत्र में हुई बाग ठेकेदार की हत्या के मामले का पुलिस ने दो दिन में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मृतक के बेटे सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद कर लिया गया है. यह मर्डर बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था.

थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि पूछताछ में आरोपी आयान ने बताया कि पिता के व्यवहार और लगातार हो रहे घरेलू विवाद से परेशान होकर उसने अपने दोस्तों दीपांशु और दीपक के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई.

योजना के तहत 1 और 2 जून की रात तीनों आरोपी आम के बाग में पहुंचे, जहां रईस चारपाई पर सो रहा था. इसी दौरान आयान ने तमंचे से उसके सिर में गोली मार दी और सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देहरा चौराहे से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में आयान पुत्र रईस अहमद, दीपांशु पुत्र कैलाश सैनी तथा दीपक पुत्र महेन्द्र सैनी निवासी ग्राम गजस्थल थाना नौगावां सादात शामिल हैं.

2 जून हुई थी मौत: पुलिस अधीक्षक अमरोहा लखन सिंह यादव के निर्देशन में नौगावां सादात पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि मृतक रईस अहमद निवासी ग्राम गजस्थल की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके ही बेटे आयान ने अपने दो साथियों दीपांशु और दीपक के साथ मिलकर की थी.

जानकारी के अनुसार 2 जून को पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम गजस्थल स्थित एक आम के बाग में रईस अहमद गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है. उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था. उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

जांच में सामने आया कि रईस अहमद टेंट हाउस का व्यवसाय करते थे. उन्होंने एक आम का बगीचा भी ठेके पर लिया था. हाल ही में उन्होंने करीब दो लाख रुपए कमाए थे, जिन्हें लेकर परिवार में विवाद चल रहा था. मृतक की पत्नी शाहजहां उर्फ सज्जो और बच्चों का आरोप था कि रईस परिवार पर खर्च नहीं करता था और अक्सर शराब के नशे में मारपीट व गाली-गलौज करता था.

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