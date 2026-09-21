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अमरोहा में टीन की आड़ में कट रहे थे हरे आम के पेड़, SDM ने छापा मारकर पकड़ी जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्राली

एसडीएम ने टीम के साथ मारा छापा: सूचना में टीन की चादरों से घिरे परिसर के अंदर हरे आम के पेड़ों के कटान की जानकारी दी गई थी. सूचना को गंभीरता से लेते हुए उपजिलाधिकारी शैलेश कुमार दुबे ने तुरंत कार्रवाई की. वे प्रशासनिक टीम के साथ अचानक मौके पर पहुँच गए. टीम के पहुंचते ही वहां अफरा-तफरी मच गई.

कटान छिपाने के लिए बनाई गई टीन की दीवारें: पेड़ों के कटान को छिपाने के लिए पूरे स्थान के चारों तरफ ऊंची-ऊंची टीन की चादरों से घेराबंदी की गई थी. टीन की दीवारों के पीछे कटर मशीनों से फलदार आम के हरे पेड़ों को काटा जा रहा था. ऐसा इसलिए किया गया ताकि बाहर से किसी को इसकी भनक न लग सके. तहसील प्रशासन को इस बारे में गुप्त सूचना मिली थी.

नगर के गजरौला रोड पर स्थित एक फैक्ट्री के पीछे हरे-भरे आम के पेड़ों के अवैध कटान की खबर से तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया.

अमरोहा: उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना बछरायूं में फैक्ट्री के पीछे ऊंची टीन की चादरों का घेरा बनाया गया था. प्रशासन को भनक लगते ही अधिकारियों ने छापा मारा. एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर कटान रुकवाया और भागने की कोशिश कर रही जेसीबी तथा ट्रैक्टर-ट्राली को पकड़ लिया.

मौके पर मिलीं कटी लकड़ियां और कटर मशीनें: टीन की चादरों से घिरे परिसर के अंदर अधिकारियों को कई कटे हुए आम के पेड़ और लकड़ियां पड़ी मिलीं. मौके पर कटर मशीनों से कटान किए जाने के सबूत भी मिले. कार्रवाई शुरू होते ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. इसी दौरान जेसीबी मशीन और कटी लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली को भगाने की कोशिश की गई.

भागती जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्राली को पकड़ा: एसडीएम शैलेश कुमार दुबे ने तुरंत एक्शन लिया. टीम ने भागने का प्रयास कर रही जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर-ट्राली को रोक लिया. कटी हुई लकड़ियों और मशीनों को कब्ज़े में लेकर जाँच शुरू कर दी गई. एसडीएम की इस कार्रवाई से टीन की आड़ में चल रहा कटान का खेल सामने आ गया.

वन विभाग और पुलिस को दिए जांच के निर्देश: प्रशासन ने मौके पर मिले कटे हुए पेड़ों और लकड़ियों की जाँच शुरू कर दी है. एसडीएम ने वन विभाग और स्थानीय पुलिस को पूरे मामले की जाँच करने के निर्देश दिए हैं. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन अब यह भी पता लगा रहा है कि कितने पेड़ काटे गए.

अनुमति और घेराबंदी पर उठे सवाल: प्रशासन यह भी जांच कर रहा है कि पेड़ों को काटने की अनुमति ली गई थी या नहीं. लकड़ी को कहाँ ले जाने की तैयारी थी, इसकी भी पड़ताल हो रही है. फलदार पेड़ों को टीन की चादरों से घेरकर काटने की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं. इतने बड़े स्तर पर पेड़ों को काटने के लिए घेराबंदी किस मकसद से की गई थी, इसकी जांच जारी है.

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