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जौहर यूनिवर्सिटी विवाद: रामपुर जाने से पहले अमरोहा में सपा विधायक महबूब अली हाउस अरेस्ट, 4000 छात्रों का धरना जारी

आवास के बाहर पुलिस बल मौजूद: कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का विरोध किया और इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया. स्थिति को देखते हुए आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी गई. हालांकि, समाचार लिखे जाने तक पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था. इस दौरान महबूब अली ने जौहर विश्वविद्यालय को लेकर भी अपनी बात रखी.

लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन का आरोप: उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की स्पष्ट वजह बताए बिना घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई. सपा विधायक ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि सरकार राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. उनका कहना था कि एक जनप्रतिनिधि को शांतिपूर्ण ढंग से कहीं आने-जाने और अपनी बात रखने से रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है. जैसे ही महबूब अली को रोके जाने की सूचना पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली, बड़ी संख्या में सपा समर्थक उनके आवास पर पहुंच गए.

महबूब अली ने आरोप लगाया कि वह गुरुवार सुबह करीब 11 बजे अपने समर्थकों के साथ रामपुर के लिए रवाना होने वाले थे और दोपहर 12 बजे तक जौहर विश्वविद्यालय पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित था. लेकिन इससे पहले ही अमरोहा पुलिस उनके आवास पर पहुंच गई और उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया.

अमरोहा/रामपुर: समाजवादी पार्टी के अमरोहा सदर विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान में लोक लेखा समिति के सभापति महबूब अली को गुरुवार को रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय के समर्थन में रवाना होने से पहले उनके अमरोहा स्थित आवास पर ही पुलिस ने रोक दिया. इस कार्रवाई के बाद सपा कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी फैल गई और बड़ी संख्या में समर्थकों ने आवास के बाहर एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

यूनिवर्सिटी के भवनों को बचाने की मांग: उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त किए जाने की प्रस्तावित कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए. उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी समीक्षा कराई जाए तथा सभी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई का सबसे अधिक असर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों पर पड़ता है. इसलिए विद्यार्थियों की पढ़ाई, परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जाना चाहिए.

छात्रों के भविष्य और शिक्षा पर फोकस: यदि किसी प्रकार का कानूनी या प्रशासनिक विवाद लंबित है तो उसका समाधान न्यायालय और विधिक प्रक्रिया के अनुरूप किया जाए. महबूब अली ने कहा कि शिक्षा संस्थानों से जुड़े मामलों में सरकार को संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि कानून का पालन भी सुनिश्चित हो और छात्रों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के हित भी सुरक्षित रह सकें. वहीं, रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है. यूनिवर्सिटी के कुछ भवनों पर कार्रवाई की आशंका के बीच छात्र-छात्राएं पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं.

छात्रों की भावुक अपील और धरना: उनका कहना है कि यह सिर्फ इमारतों का मामला नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है. इसी बीच कानून की छात्रा लैबा ने धरना स्थल से अपनी बात रखते हुए प्रशासन और सरकार से भावुक अपील की. मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की मांग को लेकर छात्रों का धरना लगातार जारी है. धरने पर बैठे छात्रों का कहना है कि इस यूनिवर्सिटी से करीब चार हजार छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी भवन को ध्वस्त नहीं किया जाना चाहिए.

भविष्य और डिग्रियों पर चलेगा बुलडोजर: धरने में शामिल बीए एलएलबी तृतीय वर्ष की छात्रा लैबा ने कहा कि सभी छात्र एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक उनकी अपील नहीं सुनी जाएगी, तब तक उनका धरना जारी रहेगा. "यह बुलडोजर सिर्फ यूनिवर्सिटी की इमारतों पर नहीं चलेगा, बल्कि हमारे भविष्य, हमारे सपनों और हमारी डिग्रियों पर चलेगा." "हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करना समाधान नहीं है." लैबा ने कहा कि छात्रों की पहली मांग काउंसलिंग कैंप हटाने की थी, जिसे प्रशासन ने हटा दिया.

छात्राओं की पढ़ाई और भविष्य की चिंता: अब उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि यूनिवर्सिटी के भवनों को सुरक्षित रखा जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो. उन्होंने कहा कि कई अभिभावकों ने इस यूनिवर्सिटी की व्यवस्था और माहौल पर भरोसा करके अपनी बेटियों का दाखिला कराया है. यदि यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्राओं को होगा, जिनके परिवार उन्हें दूसरे शहर भेजने के लिए तैयार नहीं हैं. मेरा तीसरा वर्ष चल रहा है और दो साल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है.

प्रशासन और कोर्ट के फैसले का इंतजार: छात्रा ने कहा कि अगर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई होती है तो हमारे भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सरकार, जिला प्रशासन और अदालत से सिर्फ यही अपील कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को ध्वस्त न किया जाए." फिलहाल छात्र-छात्राओं का धरना जारी है और वे जिला प्रशासन व न्यायालय के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में आगे क्या फैसला लेता है और छात्रों की इस भावुक अपील पर क्या कदम उठाए जाते हैं.

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