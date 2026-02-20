सोशल मीडिया पर पोस्ट किया- लास्ट डे जिंदगी का, सब हैप्पी रहो, 10 मिनट में पहुंची अमरोहा पुलिस, बचाई जान
युवक ने इंस्टाग्राम पर कीटनाशक की बोतल हाथ में लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था. मेटा ने अलर्ट मैसेज भेजा था.
अमरोहा : पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मेटा कंपनी के अलर्ट से 22 वर्षीय एक युवक की जान बचा ली गई. युवक बेरोजगारी से परेशान होकर आत्मघाती कदम उठाने जा रहा था. घटना 19 फरवरी की है.
थाना रजबपुर क्षेत्र में रहने वाले युवक ने इंस्टाग्राम पर कीटनाशक की बोतल हाथ में लेकर एक वीडियो पोस्ट किया, लिखा था, लास्ट डे जिंदगी का, सब हैप्पी रहो. मेटा के सिस्टम ने इसे आत्महत्या से संबंधित आशंका मानते हुए सुबह 10:14 बजे पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर को ई-मेल अलर्ट भेजा.
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देश पर मुख्यालय ने युवक के मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन ट्रेस कर अमरोहा पुलिस को सूचना दी. थाना रजबपुर की महिला उपनिरीक्षक अपनी टीम के साथ मात्र 10 मिनट में युवक के घर पहुंच गईं.
कमरे में युवक गले पर दबाव डाल रहा था और पास में कीटनाशक की बोतल रखी थी. पुलिस ने परिजनों की सहायता से तत्काल प्राथमिक उपचार कराया और उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद वह खतरे से बाहर है.
रजबपुर थाना प्रभारी निरीक्षक कोमल तोमर ने बताया, युवक से पूछताछ में पता चला कि वह बीएससी कर चुका है. विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे कहीं पर सफलता नहीं मिली. अभी भी बेरोजगार है. बेरोजगारी के कारण वह अपने परिवार की सहायता नहीं कर पा रहा है. अपने खर्चे के लिए भी परिवार पर निर्भर रहता है.
लगातार असफलता और मानसिक तनाव के कारण डिप्रेशन में आ गया. जिससे उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आया. फिलहाल अब युवक स्वस्थ्य है. पुलिस द्वारा उसे समझा दिया गया है और युवक ने भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने का आश्वासन दिया है. वहीं युवक के परिजनों ने पुलिस कर्मियों की प्रशंसा की है.
