सोशल मीडिया पर पोस्ट किया- लास्ट डे जिंदगी का, सब हैप्पी रहो, 10 मिनट में पहुंची अमरोहा पुलिस, बचाई जान

10 मिनट में पुलिस ने बचाई जान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा : पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मेटा कंपनी के अलर्ट से 22 वर्षीय एक युवक की जान बचा ली गई. युवक बेरोजगारी से परेशान होकर आत्मघाती कदम उठाने जा रहा था. घटना 19 फरवरी की है.

थाना रजबपुर क्षेत्र में रहने वाले युवक ने इंस्टाग्राम पर कीटनाशक की बोतल हाथ में लेकर एक वीडियो पोस्ट किया, लिखा था, लास्ट डे जिंदगी का, सब हैप्पी रहो. मेटा के सिस्टम ने इसे आत्महत्या से संबंधित आशंका मानते हुए सुबह 10:14 बजे पुलिस मुख्यालय के सोशल मीडिया सेंटर को ई-मेल अलर्ट भेजा.

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देश पर मुख्यालय ने युवक के मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन ट्रेस कर अमरोहा पुलिस को सूचना दी. थाना रजबपुर की महिला उपनिरीक्षक अपनी टीम के साथ मात्र 10 मिनट में युवक के घर पहुंच गईं.

कमरे में युवक गले पर दबाव डाल रहा था और पास में कीटनाशक की बोतल रखी थी. पुलिस ने परिजनों की सहायता से तत्काल प्राथमिक उपचार कराया और उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद वह खतरे से बाहर है.