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अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 28 लाख रुपए की 149 मोबाइल वास्तविक मालिकों को सौंपा

अमरोहा: जनपद पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 149 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने में कामयाबी हासिल की हैं, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपये बताई जा रही है, यह सफलता साइबर सेल और जिले भर के थाना पुलिस की संयुक्त टीम को मिली है, बरामद सभी मोबाइल एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया.

इस पूरे मामले में अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि यह उपलब्धि साइबर सेल की तकनीकी सहायता और थाना पुलिस की सक्रियता के कारण संभव हो पाया है. खोए हुए फोन वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई. कई लोगों ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया और इस पहल को बेहद सराहनीय बताया.



इस दौरान अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने कहा, साइबर सेल की टीम लगातार आम जनता की मदद के लिए काम कर रहा है, उन्होंने लोगों से अपील की कि मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.