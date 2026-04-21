अमरोहा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 28 लाख रुपए की 149 मोबाइल वास्तविक मालिकों को सौंपा
अमरोहा पुलिस साइबर अपराध को रोकने के लिए और तेज की करेगी अभियान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 8:28 PM IST
अमरोहा: जनपद पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 149 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने में कामयाबी हासिल की हैं, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपये बताई जा रही है, यह सफलता साइबर सेल और जिले भर के थाना पुलिस की संयुक्त टीम को मिली है, बरामद सभी मोबाइल एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया.
इस पूरे मामले में अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि यह उपलब्धि साइबर सेल की तकनीकी सहायता और थाना पुलिस की सक्रियता के कारण संभव हो पाया है. खोए हुए फोन वापस मिलने के बाद लोगों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई. कई लोगों ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया और इस पहल को बेहद सराहनीय बताया.
इस दौरान अमरोहा पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने कहा, साइबर सेल की टीम लगातार आम जनता की मदद के लिए काम कर रहा है, उन्होंने लोगों से अपील की कि मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
इस मामले क्अ बाद, अमरोहा पुलिस ने कहा कि आने वाले समय में साइबर अपराध को लेकर अभियान और तेज की जाएगी, नई तकनीकों और डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल से ट्रैकिंग प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा, और आम जनता को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि ऐसे मामलों में कमी लाई जा सके.
ये भी पढ़ें: यूपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, प्रदेश और अन्य राज्यों से बरामद की 259 मोबाइल
ये भी पढ़ें: बरेली : बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़, करोड़ों की ठगी का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, तिहाड़ से चीन तक निकला कनेक्शन