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अमरोहा: पेट्रोल पंप पर मामूली विवाद में कर्मचारियों ने युवकों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे 9 पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर मामूली कहासुनी के बाद कर्मचारियों ने दो युवकों की जमकर पिटाई की.

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अमरोहा: नेशनल हाईवे 9 के पेट्रोल पंप पर खूनी संघर्ष, कर्मचारियों ने युवकों को बुरी तरह पीटा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 3:36 PM IST

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अमरोहा: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पेट्रोल पंप पर मामूली कहासुनी ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. पेट्रोल पंप पर विवाद इतना बढ़ा कि वहां तैनात कर्मचारियों ने दो युवकों को घेरकर जमकर पीट दिया. गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि वीडियो में पिट रहे दोनों युवक कर्मचारियों के चंगुल से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं. मौके पर खड़े किसी राहगीर ने अपने मोबाइल फोन से घटना का 6 सेकंड का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था.

मामूली बात पर भड़के पेट्रोल पंप कर्मी: वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. यह मामला गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर स्थित एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, तेल भरवाने के दौरान किसी छोटी सी बात को लेकर कर्मचारियों और युवकों के बीच कहासुनी हो गई थी. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और स्थिति मारपीट तक पहुंच गई.

पेट्रोल पंप पर हिंसक झड़प: आरोप है कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने संख्या बल का फायदा उठाते हुए युवकों को चारों तरफ से घेर लिया और उन पर हमला कर दिया. इस वारदात के दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों और ग्राहकों में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया. इसी दौरान मौके पर खड़े एक व्यक्ति ने पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया. वीडियो के चर्चा में आने के बाद इलाके के लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई: इस मामले में गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और साक्ष्य जुटाने में लगी है. कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. जल्द ही दोषियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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