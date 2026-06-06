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अमरोहा में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, 18 हजार वेतन और सुरक्षा की मांग

अमरोहा : उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन के आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में सुरक्षा सुविधाओं में सुधार, न्यूनतम वेतन बढ़ाने और सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है.





उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ अमरोहा जिला इकाई की ओर से कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया इस दौरान कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि निगम प्रबंधन अपने ही आदेशों का पालन नहीं कर रहा है. कर्मचारियों की भारी कमी के कारण कार्यरत कर्मियों पर अतिरिक्त कार्यभार डाला जा रहा है. जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है.





उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार ने कहा कि अप्रैल से मई 2026 के बीच कई स्थानों पर नियमों के विपरीत कार्य कराए जाने के कारण गंभीर हादसे हुए हैं. इन दुर्घटनाओं में कई कर्मचारियों की जान चली गई और कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए. आउटसोर्स कर्मचारियों से तकनीकी और जोखिमपूर्ण कार्य लिए जा रहे हैं. इसके बावजूद पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध और समान कार्य के अनुरूप वेतन भी नहीं दिया जा रहा है.