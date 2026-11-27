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इंस्टाग्राम पर दिल मिले, स्टांप पर इकरार; शादीशुदा युवक के साथ रहने के लिए विवाहिता ने छोड़ा पति का घर-द्वार

इंस्टाग्राम पर दिल मिले, स्टांप पर हुआ इकरार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अमरोहा : सोशल मीडिया पर दोस्ती के शादी बाद चलन वर्तमान दौर में शामिल हो चुकी है. अक्सर ऐसी खबरें सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरती हैं. ऐसे मामलों के अच्छे बुरे दोनों परिणाम सामने आते हैं. ऐसा ही एक मामला अमरोहा और मुरादाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है. इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद शादीशुदा महिला अपने पति का घर छोड़ कर दो बच्चों के पिता (प्रेमी) के साथ रहने का फैसला किया. दोनों ने लिव इन में रहने के लिए 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नौ शर्तों के साथ इकरारनामा भी साइन किया है.



बताया जा रहा कि अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र की युवती की शादी वर्ष 2018 में अमरोहा के युवक से हुई थी. शादी कुछ दिन बाद पति-पत्नी के बीच अनबन हो गई और दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं. करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम पर युवती का संपर्क मुरादाबाद निवासी अमित कुमार से हुआ. बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं. बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय ले लिया.