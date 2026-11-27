इंस्टाग्राम पर दिल मिले, स्टांप पर इकरार; शादीशुदा युवक के साथ रहने के लिए विवाहिता ने छोड़ा पति का घर-द्वार
अमरोहा की युवती ने मुरादाबाद के शादीशुदा दो बच्चों के पिता के साथ लिव इन में रहने का निर्णय किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:19 PM IST
अमरोहा : सोशल मीडिया पर दोस्ती के शादी बाद चलन वर्तमान दौर में शामिल हो चुकी है. अक्सर ऐसी खबरें सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरती हैं. ऐसे मामलों के अच्छे बुरे दोनों परिणाम सामने आते हैं. ऐसा ही एक मामला अमरोहा और मुरादाबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है. इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद शादीशुदा महिला अपने पति का घर छोड़ कर दो बच्चों के पिता (प्रेमी) के साथ रहने का फैसला किया. दोनों ने लिव इन में रहने के लिए 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नौ शर्तों के साथ इकरारनामा भी साइन किया है.
बताया जा रहा कि अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र की युवती की शादी वर्ष 2018 में अमरोहा के युवक से हुई थी. शादी कुछ दिन बाद पति-पत्नी के बीच अनबन हो गई और दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं. करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम पर युवती का संपर्क मुरादाबाद निवासी अमित कुमार से हुआ. बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं. बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो दोनों ने एक-दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय ले लिया.
युवती अपने पति को छोड़कर मुरादाबाद पहुंच चुकी है और अमित के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने को राजी है. इस बाबत दोनों ने 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नौ शर्तों का अनुबंध भी साइन किया है. युवती के मुताबिक उसका अपने पति के साथ विवाद चल रहा है और पति तलाक नहीं दे रहा है. इसी वजह से वह अब अमित के साथ रहना चाहती है.
शादीशुदा है अमित और दो बच्चे भी हैं : अमित को लेकर महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है. बताया जा रहा है कि अमित पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता भी है.इसके अलावा दोनों की उम्र में करीब 14 साल का अंतर भी है. साथ ही दोनों की पारिवारिक परिस्थितियां भी अलग-अलग हैं.
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