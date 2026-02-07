शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण,आरोपी गिरफ्तार, गहने लेकर हो गया था फरार
अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र की घटना. आरोपी ने हिंदू जाट और बाबा नीम करौली का भक्त बताकर युवती से जान पहचान बनाई थी.
Published : February 7, 2026 at 12:30 PM IST|
Updated : February 7, 2026 at 12:40 PM IST
अमरोहा : गजरौला पुलिस ने हिंदू जाट और बाबा नीम करौली का भक्त बताकर शादी करने का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी युवती से उसके गहने और जेवरात आदि हड़प कर फरार हो गया था. पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि गजरौला क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने बीती 4 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. युवती का आरोप है कि काफी पहले गजरौला के मोहल्ला विजयनगर के रहने वाले साहिल पुत्र रुकमुद्दीन ने अपने आप को हिंदू जाट और बाबा नीम करोली का भक्त बताकर स्नैपचैट पर दोस्ती की थी. विश्वास में आकर बातचीत होने लगी और फिर मुलाकात भी हुई. इस दौरान उसने शादी करने का प्रस्ताव रखा और शारीरिक शोषण किया. इसके अलावा काम करने के एवज में कई बार में नकदी और सोना-चांदी के जेवरात ले लिए. कुछ महीने बाद शादी की बात रखी तो भड़क गया और फरार हो गया.
सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि आरोपी ने धर्म छुपाकर और झूठी बातें बताकर युवती से जान पहचान बनाई थी. युवती की शिकायत पर गजरौला थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी साहिल की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई थी. खोजबीन और लोकेशन ट्रैस कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
