भाई ने गला रेतकर बहन को मार डाला; निजी अस्पताल में नर्स थी, जमीन के विवाद में वारदात, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगीं कई टीमें

पिता की मौत के बाद गांव में ही रह रही थी युवती, नहीं हुई थी शादी, परिजनों में मची चीख-पुकार.

आरोपी की तलाश में जुटीं कई टीमें.
आरोपी की तलाश में जुटीं कई टीमें. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 6:44 PM IST

अमरोहा : जमीन के विवाद में भाई ने अपनी ही सगी बहन की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी. इसके बाद फरार हो गया. घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गईं हैं.

वारदात देहात थाना क्षेत्र के नन्हेड़ा अलियारपुर गांव में हुई. यहां के रहने वाले भगवान दास सिंचाई विभाग में फोर्थ क्लास कर्मचारी थे. उनके परिवार में पत्नी हुकुम देवी के अलावा एक बेटा श्योराज भी है. परिवार में तीन बेटियां भी थीं. इनमें शकुंतला, ममता और संयोगिता (32) शामिल हैं. दो बेटियों शुकंतला और ममता शादीशुदा हैं. संयोगिता की अभी शादी नहीं हुई थी. एक एक निजी अस्पताल में नर्स थी. वह दूसरी जगह रहती थी.

पुलिस ने गांव में पहुंचकर की जांच-पड़ताल. (Video Credit; ETV Bharat)

अक्टूबर में भगवान दास की मौत हो गई. इसके बाद संयोगिता गांव में ही रहने लगी थीं. सोमवार की सुबह संयोगिता, श्योराज और हुकुम देवी घर पर मौजूद थे. इस दौरान विवाद में श्यौराज ने धारदार हथियार के लगा काटकर संयोगिता की हत्या कर दी. इसके बाद मौके से भाग निकला. परिजनों की चीख-पुकार पर मौके पर भीड़ जुट गई. जानकारी मिलने पर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.

एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा दी हैं. परिवार में संपत्ति का विवाद था. भाई पर हत्या का आरोप लगा है. परिजनों से तहरीर ले ली गई है. मुकदमा दर्ज किया जाएगा. जांच चल रही है.

वहीं ग्रामीणों में चर्चा है कि पिता की मौत के बाद संयोगिता भी पैतृक जमीन में हिस्सेदारी मांगी रही थी. श्योराज इसके लिए राजी नहीं था. इसे लेकर घर में विवाद चल रहा था. वहीं संयोगिता की बहन ने बताया कि वह संयोगिता के बुलावे पर दिल्ली से गांव पहुंची थी. इस बीच भाई ने उसकी हत्या कर दी. अभी पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बना है. परिवार के लोग पेंशन के लिए प्रयारत थे.

